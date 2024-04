El duro testimonio de una trabajadora despedida en el INADI: "Esto es terrible"

"Me mandaron una notificación que se me termina el contrato", expresó la mujer próxima a jubilarse.

“Esto es terrible. Me mandaron una notificación. Yo tengo 67 años y en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación”, expresó la mujer entre lágrimas.