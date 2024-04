ATE ratificó la medida de fuerza y aseguró que los despidos en el Estado son "ilegales"

En la puerta de la Secretaría de Trabajo, donde se desarrolla la movilización y el ingreso de los trabajadores cesanteados, el titular de la central trabajadora, comentó: "Dicen que no hay despidos porque son contratos a término y tienen fecha de finalización y no se renuevan. Quienes gobiernan son gerentes, empleados de empresas, que creen que en la administración pública pueden aplicar las mismas normas y no, es falso".