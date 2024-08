Evangelio de hoy, sábado 17 de agosto de 2024: "Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí"

"Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. (…) En realidad, no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema: cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender".

También el sumo pontífice aclaró que "pero sin apertura a la novedad y sobre todo —escuchad bien— apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre, una costumbre social. He dicho una palabra: el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios: “He encontrado al Señor”".

Evangelio El sitio web oficial del Vaticano publicó el Evangelio para hoy, lunes 5 de agosto. Freepik

Primera lectura para hoy, 17 de agosto de 2024

Según el Vaticano, la lectura para el 17 de agosto es la profecía de Ezequiel Ez 18, 1-10. 13. 30-32.

El Señor me habló y me dijo: "¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel:

'Los padres fueron los que comieron uvas verdes

y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes'?

Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo: todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ése morirá.

El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia; que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora; que no deshonra a la mujer de su prójimo; que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada; que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo; que no presta con usura ni acumula intereses; que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos; que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios.

Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes.

Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán, pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán".

Evangelio de hoy, sábado 17 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del Lectura del santo evangelio según san Mateo Mt 19, 13-15.

En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente; pero Jesús les dijo: "Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el Reino de los cielos". Después les impuso las manos y continuó su camino.

san eusebio

Santo del día: San Eusebio y San Jacinto

El santoral cristiano de este sábado 17 de agosto corresponde a San Jacinto, además de otros nombres que comparten este día.

San Jacinto nació en Silesia en 1183, nieto del obispo de Cracovia. En Roma conoció a santo Domingo y entró en la Orden de Predicadores con la tarea de evangelizar Polonia y todo el Este.

Fue un doctor de Estudios Sagrados y sacerdote laico que trabajó para reformar los monasterios femeninos en su nativa Polonia.

Fue enviado de vuelta a su tierra natal para fundar allí la orden de los Dominicos. De acuerdo a la tradición, San Jacinto evangelizó a través de Suecia, Noruega, Dinamarca, Escocia, Rusia, Turquía y Grecia.

Sin embargo, dichos viajes han sido disputados fuertemente y no encuentran fundamento en los escritos más antiguos sobre San Jacinto.

Trabajó por la unión de las Iglesias de Oriente y Occidente hasta Kiev. San Jacinto fue canonizado el 17 de abril de 1594 por el papa Clemente VIII, celebrándose su fiesta el 17 de agosto. En 1686 fue nombrado patrón de Reino de Polonia por el Papa Inocencio XI.

Hoy, 17 de agosto, la Iglesia católica también celebra la festividad de San Eusebio que fue Papa y sucesor del Papa San Marcelo I. Su Pontificado fue corto, del año 309 al 310, y se enfrentó a los lapsis.