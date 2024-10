Evangelio de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024: "No nos dejes caer en la tentación"

En su mensaje de hoy, el Santo Padre enfatizó: "La palabra de Jesús no es abstracta, es una enseñanza que toca y plasma la vida, la cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde una alegría que no pasa: la palabra de Jesús es la parte buena, la que había elegido María. Por eso ella le da el primer lugar: se detiene y escucha. El resto vendrá después".

Evangelio La lectura católica recomendada y el santo del día brindan valiosas oportunidades para la reflexión y el desarrollo espiritual. Freepik

Primera lectura para hoy, 9 de octubre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada para hoy, que es la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 2,1-2.7-14.

Hermanos:

Transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano.

Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles; además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros no dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos.

Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir.

Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible.

En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles; pero cuando llegaron aquéllos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación.

Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos:

"Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?".

Evangelio de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas 11,1-4.

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos».

Él les dijo:

«Cuando oren digan: "Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación"».

San Juan Leonardi

Santo del día: San Juan Leonardi

Juan nació en Diecimo, en la provincia de Lucca, Italia, en una familia de modestos propietarios de tierras. Su vida parecía estar orientada hacia la profesión de boticario -como se llamaba el farmacéutico en ese tiempo- pero cuando estalló una grave crisis en la ciudad, junto con el grupo que frecuentaba, llamado los "Colombini", laicos comprometidos a vivir como auténticos cristianos, sintió la necesidad de acercarse más al dolor de los pobres y trabajar muy duro para ayudarlos.

De ese contacto con el sufrimiento y las injusticias padecidas por los abandonados, maduró entonces en él su deseo de consagrarse a su servicio pastoral como sacerdote. Fue ordenado en 1571. San Juan Leonardi es el patrono de los farmacéuticos.