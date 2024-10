Evangelio de hoy, martes 8 de octubre de 2024: "Dile que me ayude"

Esta respuesta subraya que, aunque el servicio es valioso, la escucha de la palabra de Dios es lo más importante, ya que nos guía en nuestras acciones cotidianas y nos acerca más al propósito divino. Además, hoy se conmemora a Santa Pelagia.

Evangelio La enseñanza de Marta y María: Jesús invita a centrarse en lo esencial, dejando de lado las preocupaciones excesivas y valorando el tiempo de reflexión. Freepik

Primera lectura para hoy, 8 de octubre de 2024

La carta del apóstol Pablo a los Gálatas resalta su transformación espiritual. Habiendo sido un ferviente perseguidor de los cristianos, Pablo explica cómo Dios lo eligió y lo llamó a anunciar la fe que una vez quiso destruir. Este testimonio de conversión inspira a glorificar a Dios por su misericordia y poder transformador.

Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gal 1, 13-24:

Hermanos: Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas.

Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo.

Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: “El que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir”, y glorificaban a Dios por mi causa.

Evangelio de hoy, martes 8 de octubre de 2024

El relato de san Lucas muestra a Jesús visitando a Marta y María. Mientras Marta se preocupa por los quehaceres, María elige sentarse a escuchar a Jesús. Esta escena destaca la importancia de priorizar la contemplación y la palabra divina sobre las preocupaciones mundanas.

Lectura del santo evangelio según san Lucas, Lc 10, 38-42:

En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”.

El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”.

Santo del día: Pelagia, virgen y mártir de Antioquía

Hoy se conmemora a Santa Pelagia, una mártir que, según la tradición, prefirió el sacrificio antes que renunciar a su fe. Su ejemplo de coraje y devoción sigue siendo un modelo para los cristianos en todo el mundo. Santa Pelagia fue una joven mártir de Antioquía, recordada por su valentía y sacrificio durante las persecuciones a los cristianos en el siglo III.

Evangelio .png Pelagia de Antioquía, un ejemplo de fe: la virgen y mártir de Antioquía es recordada cada 8 de octubre por su valentía al no renunciar a su devoción cristiana. Freepik

Su festividad es celebrada el 8 de octubre en la Iglesia Católica, y su historia es un ejemplo de la entrega total a los valores cristianos, incluso hasta el punto de preferir la muerte antes que renunciar a su fe o sucumbir a la persecución. Pelagia es una figura especialmente venerada en las iglesias orientales.