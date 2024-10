Evangelio de hoy, lunes 7 de octubre de 2024: "Yo soy la esclava del Señor"

En el Evangelio de hoy, lunes 7 de octubre de 2024 , se lee la visita del ángel Gabriel a María , en la que se le anuncia que será la madre del Salvador. La reacción de María, que se muestra preocupada ante la sorprendente noticia, refleja la humildad y la fe que la caracterizan. Su respuesta fue: " Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho ", que se convirtió en un modelo de aceptación y entrega a la voluntad divina.

Por otro lado, este día está marcado por la memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario, un símbolo de la devoción cristiana. Esta festividad invita a los fieles a reflexionar sobre el papel fundamental que María ha tenido en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. En esta fecha, la comunidad católica se une en oración y alabanza, recordando la gracia que emana de su figura maternal.

Evangelio 1 Este día, los fieles son llamados a profundizar su conexión espiritual a través del rezo del rosario, buscando la guía de la Virgen María. Freepik

Primera lectura para hoy, 7 de octubre de 2024

La lectura de hoy, extraída del libro de los Hechos 1, 12-14, nos habla sobre el regreso de los apóstoles a Jerusalén:

Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciu­dad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago (el hijo de Alfeo), Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres.

Evangelio de hoy, sábado 7 de octubre de 2024

El evangelio según san Lucas (1, 26-38) narra el encuentro entre María y el ángel Gabriel, quien le anuncia que concebiría al Hijo de Dios. A pesar de su temor y confusión, María responde con fe, mostrando su disposición a cumplir con la voluntad divina.

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas. Lucas 1, 26-38:

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

Santo del día: Nuestra Señora del Rosario

La conmemoración de la Virgen María del Rosario invita a los fieles a fortalecer su vida de oración y a reconocer el valor de la devoción mariana. Esta festividad tiene su origen en la batalla de Lepanto, donde se atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen. Desde entonces, se estableció el mes de octubre como un tiempo especial para rezar el rosario, pidiendo por la paz y la protección divina.

Evangelio La festividad de Nuestra Señora del Rosario recuerda la victoria de Lepanto, resaltando la importancia de la devoción mariana en la tradición cristiana. Freepik

En su figura, se encuentran la esperanza y la intercesión, guiando a la comunidad cristiana en su camino de fe. Los fieles son llamados a reflexionar sobre la importancia de la oración en la vida cotidiana, buscando siempre la cercanía con Dios a través de la mediación de María.