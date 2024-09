Evangelio de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024: "De ese modo trataron sus padres a los falsos profetas"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

Primera lectura para hoy, 11 de septiembre de 2024

En la página web del Vaticano publicaron la lectura recomendada para hoy, que es la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 7, 25-31.

Queridos hermanos: En cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor; pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza.

Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases; pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo quisiera evitarles.

Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es pasajero.

Evangelio de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 6, 20-26.

En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo:

"Dichosos ustedes los pobres,

porque de ustedes es el Reino de Dios.

Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre,

porque serán saciados.

Dichosos ustedes los que lloran ahora,

porque al fin reirán.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos,

porque ya tienen ahora su consuelo!

¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora,

porque después tendrán hambre!

¡Ay de ustedes, los que ríen ahora,

porque llorarán de pena!

¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe,

porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!"

san pafnucio

Santo del día: San Pafnucio

San Pafnucio, fue un discípulo de San Antonio y obispo de una ciudad en Tebaida.

Pafnucio fue monje del monasterio de Pispir del cual salió para ser obispo en una ciudad de la alta Tebaida cuyo nombre se ignora. Fue perseguido durante las persecuciones de Galerio, Maximiano y Maximino Daya por lo que fue condenado a trabajar en las minas después de habérsele arrancado el ojo derecho.

Una vez puesto en libertad, combatió el arrianismo. Se ha pensado que asistió al concilio general de Nicea (325), pero se ha demostrado que no fue así. El emperador Constantino lo trató con singular deferencia. Su nombre está inscrito en el martirologio romano el día 11 de septiembre. Es conocido como uno de los Padres del yermo.

En la cultura popular, es el santo que ayuda a encontrar objetos perdidos.