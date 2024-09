Evangelio de hoy, viernes 6 de septiembre de 2024: "El añejo es mejor"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

Evangelio El sitio web oficial del Vaticano publicó hoy, martes 13 de agosto, el Evangelio correspondiente Freepik

Primera lectura para hoy, 6 de septiembre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada para hoy, viernes 6 de septiembre. Se trata de la lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios1 Cor 4, 1-5.

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.

Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga el Señor. Entonces él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca.

Evangelio de hoy, viernes 6 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 5, 33-39.

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: “¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?”

Jesús les contestó: “¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán”.

Les dijo también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: ‘El añejo es mejor’”.

Santo del día: San Zacarías

Según el Evangelio de Lucas, existía un sacerdote llamado San Zacarías, quién estaba casado con Santa Isabel. Este los presenta como una pareja "recta ante Dios", pero que no podía concebir hijos.

De acuerdo con el texto, mientras Zacarías se encontraba en el altar se le apareció un ángel, quien le anunció que su esposa daría a luz a un niño llamado Juan.

Cuando regresó a su casa en Hebrón, su esposa quedó encinta. Tras completar su quinto mes, el ángel visito a María, pariente de Isabel, quien fue cubierta por el espíritu santo y quedó embarazada de Jesús.

La tradición cristiana ortodoxa dice que, en la Matanza de los Inocentes, cuando el rey Herodes el Grande ordenó ejecutar a todos los niños varones menores de dos años para evitar la llegada del Mesías a Israel, Zacarías se negó a decir el paradero de su hijo y fue asesinado.

Además, Zacarías escribió un libro donde narró los acontecimientos que guiaron la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Asimismo, allí anticipó el nacimiento de Cristo Señor, quien entraría de forma triunfante en Ciudad Santa.