Evangelio de hoy, lunes 21 de octubre de 2024: "¡Insensato! Esta misma noche vas a morir"

En esta ocasión, las lecturas católicas recuerdan la importancia de vivir en la gracia y no dejarse llevar por la avaricia.

En ella, el apóstol recuerda que, a pesar de nuestros errores y pecados, Dios ha dado la vida a través de Cristo. Este acto de amor y generosidad invita a reconocer que nuestra salvación no proviene de nuestras acciones , sino que es un don gratuito de Dios.

Por otro lado, el Evangelio de San Lucas confronta con una parábola que destaca los peligros de la avaricia. En medio de una multitud, un hombre pide a Jesús que intervenga en un conflicto familiar sobre la herencia.

La respuesta de Jesús es clara: la vida no se mide por la cantidad de bienes materiales que poseemos. Esta enseñanza es un llamado a la reflexión sobre cómo valoramos lo que realmente importa en la vida.

A medida que avanzamos en el día, es esencial recordar que la existencia tiene un propósito más allá de la acumulación de riquezas. La advertencia de Dios al hombre rico, “¡Insensato! Esta misma noche vas a morir”, resuena como un recordatorio de la fugacidad de la vida y la necesidad de enfocarnos en lo que verdaderamente cuenta.

San Pablo recuerda en su carta a los Efesios la importancia de la gracia de Dios, que nos salva y transforma en Cristo.

Primera lectura para hoy, 21 de octubre de 2024

La carta de San Pablo a los Efesios (Ef 2, 1-10) invita a meditar sobre la gracia divina y cómo, a través de ella, somos transformados:

Hermanos: Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás.

Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros.

En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.

Evangelio de hoy, lunes 21 de octubre de 2024

En el Evangelio según San Lucas (Lc 12, 13-21), Jesús utiliza la parábola del hombre rico para advertir sobre los peligros de la avaricia y la codicia:

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?”

Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea”.

Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”.

Santo del día: Madre Laura de Santa Catalina de Siena

Hoy se celebra la memoria de la Madre Laura de Santa Catalina de Siena, una figura ejemplar que dedicó su vida al servicio y a la espiritualidad.

Madre Laura de Santa Catalina de Siena, cuyo legado se celebra hoy, dedicó su vida al servicio y a la espiritualidad, siendo un ejemplo de amor y generosidad cristiana.

Su legado inspira a vivir con generosidad y a poner en práctica los principios del amor y la misericordia que enseña el Evangelio. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar un camino hacia una vida más plena y significativa.