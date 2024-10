Evangelio de hoy, viernes 18 de octubre de 2024: "Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios"

Además, en la publicación diaria, siempre se ofrecen palabras del Papa Francisco: "...la misión se basa en la oración; que es itinerante: no está quieta; y requiere desapego y pobreza; que trae paz y sanación, signos de la cercanía del Reino de Dios; que no es proselitismo sino anuncio y testimonio; y que también requiere la franqueza y la libertad para irse, evidenciando la responsabilidad de haber rechazado el mensaje de salvación, pero sin condenas ni maldiciones. Si se vive en estos términos, la misión de la Iglesia se caracterizará por la alegría...".

Primera lectura para hoy, 18 de octubre de 2024

La lectura recomendada de hoy es la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo, 2 Tm 4, 9-17.

Querido hermano: Haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia, y Tito, a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso.

Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos.

Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación.

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos.

Evangelio de hoy, viernes 18 de octubre de 2024

La Lectura de hoy del santo evangelio según san Lucas, Lc 10, 1-9.

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: "La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino.

Cuando entren en una casa digan: 'Que la paz reine en esta casa'. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: 'Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios' ".

San Lucas Evangelista

Santo del día: San Lucas Evangelista

Lucas era un evangelista, el autor del tercer Evangelio. Nunca conoció a Cristo en persona, pero en su Evangelio dice que llegó a conocer acerca de Jesús hablando con los testigos presenciales de los acontecimientos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección. El escuchar esas historias ayudó a Lucas a convertirse en creyente, y él escribió su Evangelio para que otros llegaran a conocer y amar a Jesús.

Lucas era médico y él viajó con san Pablo en su segundo viaje misionero. De hecho, Pablo llama a Lucas su “querido médico” (Colosenses 4:14). Debido a que se preocupaba por las necesidades corporales de los demás, Lucas es el santo patrón de los médicos. Él es también el patrono de los artistas, ya que se cree que pintó un famoso cuadro de María, nuestra Santísima Madre.