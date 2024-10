Evangelio de hoy, jueves 10 de octubre de 2024: "¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?"

Evangelio de hoy, jueves 10 de octubre de 2024: "No me molestes; la puerta ya está cerrada"

Junto con ambos textos, el Papa Francisco siempre deja unas palabras para la reflexión para los fieles, que en el caso de hoy son: "Jesús rezaba como reza cada hombre en el mundo. Y, sin embargo, en su manera de rezar, también había un misterio encerrado, algo que seguramente no había escapado a los ojos de sus discípulos si encontramos en los evangelios esa simple e inmediata súplica: «Señor, enséñanos a rezar» (Lc 11,1). Ellos veían que Jesús rezaba y tenían ganas de aprender a rezar: “Señor, enséñanos a rezar”. Y Jesús no se niega, no está celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para introducirnos en esta relación con el Padre. Y así se convierte en maestro de oración para sus discípulos, como ciertamente quiere serlo para todos nosotros".

Evangelio La liturgia católica diaria ofrece una valiosa oportunidad para la reflexión espiritual, y la publicación de hoy resalta tanto la lectura recomendada como el santo del día, invitando a los fieles a profundizar en su fe. Freepik

Primera lectura para hoy, 10 de octubre de 2024

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 3, 1-5.

¡Insensatos Gálatas!

¿Quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado?

Solo quiero que me contestes a esto: ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?

¿Tan insensatos sos? ¿Empezaste por el Espíritu para terminar con la carne?

¿Viviste en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano... Vamos a ver: el que concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?

Evangelio de hoy, jueves 10 de octubre de 2024

También publicaron que la lectura recomendada del día es del santo evangelio según san Lucas 11, 5-13.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:

“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde:

“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; les digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.

¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?».

Santo Tomás de Villanueva

Santo del día: Santo Tomás de Villanueva

Es uno de los santos de mayor brillo en el santoral agustiniano. Nació en Fuenllana (España), un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real, el año 1486. La educación recibida de sus padres y su paso como alumno por el convento franciscano de Villanueva de los Infantes, marcaron en su alma una particular sensibilidad por los pobres. Más tarde, recibiría el título de “Limosnero de Dios” y “Arzobispo de los pobres”.

Murió en 1555. Fue declarado beato en 1618 por Pablo V y proclamado santo por Alejandro VII el 1 de noviembre de 1688. Por su celo apostólico, su doctrina, su atención a los pobres y sus intuiciones pastorales, ha pasado a la historia como modelo de obispo. Sus restos mortales se conservan en la catedral de Valencia.