Estela de Carlotto, en la previa al 24M: "El Nunca Más no tiene que ser un deseo, sino una realidad" La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló que la historia argentina está "incompleta" por el pacto de silencio de los genocidas. "El silencio y el no hablar para nosotras no existe, es vivir y buscar nietos", definió. Por + Seguir en







Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que el Nunca Más sea "una realidad", afirmó que la historia argentina está "incompleta" por el silencio de los genocidas sobre el paradero de detenidos-desaparecidos y bebés apropiados y remarcó que la marcha del 24 de marzo "tiene que ser un movimiento general de todo el país".

"El Nunca Más no tiene que ser un deseo, sino una realidad", apuntó la activista de 95 años en La voz de la calle por C5N, además detalló encontrarse con reposo por una enfermedad propia de su edad, y advirtió: "El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar o aceptar".

En relación a los restos de 12 detenidos-desaparecidos hallados en La Perla, Córdoba, De Carlotto sostuvo: "Los organismos de DDHH y un sector de la sociedad muy importante no dejamos de buscar a los desaparecidos y la verdad y que venga la Justicia en el momento en el que se llegue a poder hacerla".

"El silencio y el no hablar para nosotros no existe, es vivir y buscar a los nietos", resumió la madre de Laura Estela Carlotto, quien fue secuestrada por represores cuando estaba embarazada de Ignacio Montoya Carlotto. Dos meses después de parir fue ejecutada. El nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recuperó su identidad en 2014.

En referencia al paso del tiempo y la cantidad de represores muertos, De Carlotto sostuvo: "Algunos de los responsables ya no viven, pero la historia se cuenta con los vivos y los que ya no están vivos para que no vuelva a pasar".