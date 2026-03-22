Estela de Carlotto, en la previa al 24M: "El Nunca Más no tiene que ser un deseo, sino una realidad"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que el Nunca Más sea "una realidad", afirmó que la historia argentina está "incompleta" por el silencio de los genocidas sobre el paradero de detenidos-desaparecidos y bebés apropiados y remarcó que la marcha del 24 de marzo "tiene que ser un movimiento general de todo el país".
"El Nunca Más no tiene que ser un deseo, sino una realidad", apuntó la activista de 95 años en La voz de la calle por C5N, además detalló encontrarse con reposo por una enfermedad propia de su edad, y advirtió: "El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar o aceptar".
En relación a los restos de 12 detenidos-desaparecidos hallados en La Perla, Córdoba, De Carlotto sostuvo: "Los organismos de DDHH y un sector de la sociedad muy importante no dejamos de buscar a los desaparecidos y la verdad y que venga la Justicia en el momento en el que se llegue a poder hacerla".
"El silencio y el no hablar para nosotros no existe, es vivir y buscar a los nietos", resumió la madre de Laura Estela Carlotto, quien fue secuestrada por represores cuando estaba embarazada de Ignacio Montoya Carlotto. Dos meses después de parir fue ejecutada. El nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recuperó su identidad en 2014.
En referencia al paso del tiempo y la cantidad de represores muertos, De Carlotto sostuvo: "Algunos de los responsables ya no viven, pero la historia se cuenta con los vivos y los que ya no están vivos para que no vuelva a pasar".
La crítica de Estela de Carlotto al negacionismo del gobierno de Javier Milei
"Tenemos un gobierno que no acompaña en absoluto y amenaza con situaciones que el pueblo no quiere volver a vivir", se lamentó la activista por los Derechos Humanos, resaltó la "frialdad social con la muerte de tantos" y reclamó: "Tendríamos que tener el apoyo total del poder político para poder avanzar en los encuentros".
De Carlotto explicó: "Encontrar restos es muy duro, pero muy necesario. Una cosa es saber que ha muerto y otra poder llevar unas flores a un cementerio". "Para las familias significa muchísimo", concluyó.