Guillermo Amarilla Molfino, el nieto recuperado 98: "Mi familia no sabía que mi mamá estaba embarazada, menos de mi existencia" Se calcula que durante la dictadura, al menos 400 bebés fueron apropiados . Hasta el momento, a 50 años del golpe de Estado más sangriento de la historia del país, se lograron pudo recuperar a 140. Por + Seguir en







Guillermo Amarilla Molfino, el nieto recuperado 98.

Durante la última dictadura cívico-militar, uno de los hechos más siniestros sucedió con la apropiación de los hijos e hijas de los secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Según las estimaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo, se calcula que al menos 400 bebés fueron robados y entregados a otras familias. Hasta el momento, a 50 años del golpe de Estado más sangriento de la historia del país, se lograron pudo recuperar a 140. Uno de ellos es Guillermo Amarilla Molfino. En un diálogo exclusivo con C5N, contó cómo fue el proceso para restituir su identidad. "En mi familia nadie sabía del embarazo de mi mamá y mucho menos de mi existencia", aseguró.

Embed - C5N on Instagram: "Conoció su identidad casi 30 años después Guillermo Amarilla Molfino reconstruyó su historia cuando una sobreviviente aportó el dato que faltaba para saber quién era. Querida Familia, a 50 años del golpe Lunes 23 de marzo | 19 hs Estreno en YouTube de C5N #NuncaMás #MemoriaVerdadYJusticia #24DeMarzo" View this post on Instagram "En mi infancia tenía inquietudes, como la edad avanzada de mi apropiadora. Yo nací en 1980 y ella tenía 50 años en ese momento. Lógicamente, no era posible", comenzó Amarilla Molfino. "Después se dieron otras cosas que no tenían que ver con el círculo cerrado de esa casa, cosas iniciadas desde Abuelas de Plaza de Mayo que decidieron interpelar a los jóvenes de nuestra generación", agregó sobre el momento en el que decidió acercarse a la organización para resolver las dudas acerca de su identidad.

"Yo rondaba los veinte años y a mi lo que me despertó el acercamiento fue un capítulo de la serie Televisión por la identidad. Después de verlo, me acerqué a Abuelas a ver si yo podía ser uno de los casos", recordó. Pero cuando se hizo la primera prueba genética, el resultado dio negativo. "En el momento del secuestro, mi mamá tenía un embarazo de un mes aproximadamente. Por lo tanto, ni siquiera ella posiblemente lo sabía. Al hacerse el primer cotejo, en 2007, no había ningún integrante de la familia que había dejado una muestra de sangre buscándome porque nadie sabía del embarazo de mi mamá, menos de mi existencia", remató.

"A los dos años, en 2009, se resuelve el caso gracias al testimonio de una sobreviviente de Campo de Mayo", recordó Amarilla Molfino en relación al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el que estuvo su madre. "Se comunicaron conmigo desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI); me dijeron que mis hermanos me estaban esperando en la Casa de Abuelas y si me gustaría conocierlos. Claro que sí, contesté", dijo y luego agregó que lo esperaban "como 30 chaqueños", en relación a la provincia oriunda de su familia.