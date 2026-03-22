22 de marzo de 2026 Inicio
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Video: tres delincuentes detenidos en Morón tras una persecución cinematográfica

La captura fue posible luego de que el auto en el que intentaban escapar chocara con otros dos vehículos. La banda se dedicaba a realizar escruches. La policía secuestró herramientas para forzar viviendas y un vehículo con pedido de captura.

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El conductor quedó atrapado dentro del auto y fue arrestado en el momento.

El conductor quedó atrapado dentro del auto y fue arrestado en el momento.

Tres delincuentes fueron detenidos en Morón tras una cinematográfica persecución policial, luego de que el auto en el que intentaban escapar chocara con otros dos vehículos. La banda se dedicaba a realizar escruches. La policía secuestró diversas herramientas para forzar viviendas y un vehículo con pedido de captura.

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Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso sospechoso de un hombre a una propiedad ubicada en la calle Huaura al 100. En la puerta de la vivienda, un Chevrolet Onix gris esperaba con dos cómplices a bordo para asegurar el escape.

Ante la llegada del Comando de Patrullas, los delincuentes iniciaron una fuga a alta velocidad. La marcha finalizó de forma abrupta en la intersección de Doctor Monte y Luis María Campos, a causa del tránsito y la geografía del lugar. Según las fuentes de la investigación, "el Onix chocó contra un vehículo estacionado en el cordón y también impactó de frente contra otro que circulaba en dirección opuesta".

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Dos sujetos intentaron huir a pie y fueron capturados a pocos metros, mientras que el conductor quedó atrapado dentro del auto y fue arrestado en el momento.

Los oficiales identificaron a los aprehendidos como Luis Eduardo Maestre (24 años, venezolano), Brian Oscar Albarracín (27 años, argentino) y Alexis Fari Figueroa Montoya (50 años, peruano). El rodado utilizado para el ilícito circulaba con chapas falsas y registraba un pedido activo de secuestro por un robo cometido el 24 de febrero en La Matanza.

Durante la requisa del baúl, la Policía descubrió un "kit para entraderas". Este equipamiento delictivo incluía guantes, destornilladores, una llave trípode, un atornillador automático, dinero en efectivo y patentes apócrifas adicionales.

moron detenidos

La fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la UFI N° 8, ordenó la detención bajo los cargos de "encubrimiento agravado y robo agravado por efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda". Los investigadores analizan ahora si este grupo criminal participó en un asalto de características similares ocurrido recientemente en Castelar.

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