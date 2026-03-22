Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de marzo La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 23 de marzo de 2026 con respecto a asignaciones de Pago Único, como Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera y la segunda quincenas.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin importar la finalización de DNI, cobrarán hasta el 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.