22 de marzo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 23 de marzo de 2026 con respecto a asignaciones de Pago Único, como Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES actualiza los montos en abril 2026 para las Asignaciones Familiares: cómo quedan los valores. 
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera y la segunda quincenas.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin importar la finalización de DNI, cobrarán hasta el 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 20 de marzo

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