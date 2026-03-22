22 de marzo de 2026 Inicio
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Video: dramático rescate de dos remeros que fueron arrastrados por la corriente del río Limay

Las ráfagas de viento y la intensa correntada provocaron el arrastre hacia una zona de vegetación densa, donde quedaron atrapados entre ramas y troncos.

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Los hombres remaban con tablas de Stand Up Paddle (SUP).

Los hombres remaban con tablas de Stand Up Paddle (SUP).

Dos vecinos de Neuquén que remaban con tablas de Stand Up Paddle (SUP) debieron ser rescatados este sábado en el río Limay. Las ráfagas de viento y la intensa correntada provocaron el arrastre hacia una zona de vegetación densa, donde quedaron atrapados entre ramas y troncos.

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El operativo de emergencia contó con los guardavidas del balneario Fahler y el apoyo del personal náutico del balneario Albino Cotro. Los rescatistas localizaron a los sujetos en un sector de difícil acceso desde la costa. Uno de los hombres permaneció oculto bajo el agua hasta la llegada de los socorristas.

Tras el procedimiento, uno de los protagonistas admitió su error ante las autoridades municipales. “Queríamos agradecer a los chicos que me sacaron, por mi imprudencia, del río. Y bueno, gracias, nada más”, manifestó el vecino una vez a salvo en tierra firme.

El segundo remero describió la velocidad del siniestro y la eficacia del equipo de seguridad local. “Veníamos remando en las tablas y mi compañero fue contra los árboles, llegó la correntada, un poco de viento y tumbó la tabla, se quedó agarrado y los chicos en diez segundos estaban ahí”, relató el hombre al finalizar la intervención.

Embed - Operativos de Balnearios on Instagram: "A días de finalizar la temporada un RESCATE clave en el Balneario Fahler Ayer sábado fue un día de viento no recomendable para navegar en tabla SUP, los guardavidas del puesto de Fahler advirtieron a dos bañistas que bajaban en tabla y tal como se preveía se dieron vuelta quedando enganchados de unas ramas, bajo unos árboles de muy difícil acceso. Inmediatamente acudieron a su rescate guardavidas del equipo Náutico, Agustina y Marcos, con asistencia del puesto canoa del Balneario Albino Cotro, quienes pusieron a salvo a los dos hombres y más tarde pudieron recuperar sus pertenencias. Ésta es una realidad que muchas veces pasa y que las y los Guardavidas alertan a cada remero o bañista que decide navegar en días no recomendables. Una situación que pudo salir bien gracias a la presencia del Operativo de Guardavidas, y que sin ellos hubiera sido de altísimo riesgo para estos dos hombres. Les dejamos su testimonio para concientizar sobre la peligrosidad del río y lo importante que es hacer caso a las recomendaciones de los guardavidas. Recordá que el Operativo de Balnearios está presente con guardavidas en los balnearios habilitados de 10 a 21 hs hasta el 31 de marzo!!!! @munideneuquen"
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Desde el municipio de Neuquén calificaron la situación como un hecho de peligro extremo y recordaron que la jornada no era apta para actividades náuticas.

El personal de seguridad recuperó todas las pertenencias de los involucrados y confirmó que ambos resultaron ilesos. Los damnificados concluyeron su declaración con un mensaje de gratitud hacia los guardavidas: “Agradecidos, realmente”. La rápida respuesta de los equipos de rescate evitó un desenlace trágico en el cierre de la temporada.

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