Video: dramático rescate de dos remeros que fueron arrastrados por la corriente del río Limay

Embed - Operativos de Balnearios on Instagram: "A días de finalizar la temporada un RESCATE clave en el Balneario Fahler Ayer sábado fue un día de viento no recomendable para navegar en tabla SUP, los guardavidas del puesto de Fahler advirtieron a dos bañistas que bajaban en tabla y tal como se preveía se dieron vuelta quedando enganchados de unas ramas, bajo unos árboles de muy difícil acceso. Inmediatamente acudieron a su rescate guardavidas del equipo Náutico, Agustina y Marcos, con asistencia del puesto canoa del Balneario Albino Cotro, quienes pusieron a salvo a los dos hombres y más tarde pudieron recuperar sus pertenencias. Ésta es una realidad que muchas veces pasa y que las y los Guardavidas alertan a cada remero o bañista que decide navegar en días no recomendables. Una situación que pudo salir bien gracias a la presencia del Operativo de Guardavidas, y que sin ellos hubiera sido de altísimo riesgo para estos dos hombres. Les dejamos su testimonio para concientizar sobre la peligrosidad del río y lo importante que es hacer caso a las recomendaciones de los guardavidas. Recordá que el Operativo de Balnearios está presente con guardavidas en los balnearios habilitados de 10 a 21 hs hasta el 31 de marzo!!!! @munideneuquen"

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