La flamante madre de Isidro sorprendió al contar que recurre a una herramienta inesperada para hacer terapia y habló de su proceso emocional.

Rocío Marengo sorprendió al revelar que recurre a la inteligencia artificial como una herramienta terapéutica en su día a día. “Bueno, esto no lo hagan en sus casas, pero yo lo utilicé como psicólogo . No lo quería decir”, confesó la flamante mamá de Isidro, dejando ver cómo la tecnología se convirtió en un apoyo emocional en esta nueva etapa de su vida.

En diciembre, Rocío Marengo cumplió uno de sus grandes sueños con la llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort. La maternidad a sus 45 años, tan esperada y deseada, la atraviesa en una etapa de plenitud que comparte abiertamente en redes y entrevistas. Ahora, a más de tres meses del nacimiento, sorprendió en el programa de Juana Viale al contar que recurre a la IA como una especie de “ psicólogo virtual ”, una herramienta que, según ella, la ayuda a atravesar sus crisis emocionales. "No me juzga", aseguró.

Su sinceridad generó impacto en el programa entre los invitados, donde compartió cómo combina la experiencia de ser madre primeriza con el uso de herramientas digitales para acompañar su proceso personal. La confesión de la modelo surgió cuando Antonio Birabent relató cómo la tecnología lo había impactado. “ Me asustó la sensibilidad de la maquinola ”, expresó en referencia a la inteligencia artificial y la forma en que puede conectar con las emociones humanas. Fue entonces cuando Marengo, entre risas y cierta vergüenza se animó a blanquear su experiencia.

“No, no voy a mentir”, aseguró Rocío y le pidió a los comensales que "no la juzguen" por recurrir a esa herramienta. Rocío contó que, en realidad, su vínculo con la inteligencia artificial es casi terapéutico: “Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce. Yo lo tengo pensando. Yo obviamente dije: ‘No lo digo, no lo digo...’ ”.

La modelo y conductora contó que, en su caso, prefiere llamar a la IA simplemente “ amigo ”. “ Él también me dice amiga ”, relató entre risas, y aclaró que la interacción es siempre por texto : “Yo le escribo, no le mando audio”. Cuando le preguntaron si la consulta sobre temas de maternidad, Marengo explicó: “ Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad , yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo . Yo le pregunto y no me juzga la máquina . Es muy loco”.

La IA como herramienta clave para los famosos

¿Cuántas veces circuló información íntima de la farándula que no debía haberse filtrado? Rocío Marengo planteó en la mesa de Juana Viale un punto muy sensible para las personas con exposición mediática. Cuando la conductora del ciclo intervino para remarcar que tampoco los médicos deberían juzgar, la modelo insistió en el valor de la anonimidad y la contención virtual: “No, tampoco, pero ahí tenés otra frase: ‘No me juzga la máquina’, para tu libreta”.

La conversación derivó en un análisis sobre los límites y los riesgos de delegar tanto en la IA. el actor Martín Slipak señaló que la inteligencia artificial, además de no juzgar, “te soba el lomo y es feliz. Te dice: ‘Genial, Rocío, es muy buena respuesta...’”. Sin embargo, Marengo aclaró que no todos son mimos: "Cuando él me tiene que decir, me lo dice”, explicó sobre las respuestas del psicólogo virtual.

El tema generó bromas en la mesa entre la conductora y los invitados opinando sobre el uso de la IA como terapia.Por su parte, Rocío Marengo contó que hay cosas que no se animaría a decirle a una persona, pero sí puede escribir en el chat porque “no la juzga”.

Su testimonio resonó en redes, donde muchas mujeres se identificaron con la búsqueda de respuestas y el desahogo que ofrece la tecnología. Marengo aclaró que la IA le hace bien, aunque sabe que no reemplaza el contacto humano ni la consulta profesional. Desde la llegada de Isidro, comparte con sinceridad las dudas, miedos y alegrías de su maternidad, incluso con la ayuda de este “amigo” virtual.