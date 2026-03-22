Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos: quiénes son

La noticia rápidamente generó repercusión porque se trataba de una dupla que, hacia afuera, representaba estabilidad y continuidad dentro de un ambiente donde las rupturas suelen ser frecuentes.

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos.

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos : el mundo del espectáculo volvió a quedar en shock tras confirmarse un quiebre amoroso que nadie esperaba, ¿quiénes son?

Después de más de tres décadas juntos, una reconocida dupla informativa decidió ponerle fin a su relación, una de las más duraderas del ambiente periodístico.

De esta manera, su crisis vincular se suma a la lista de separaciones que marcaron el 2026, dejando atrás una historia extensa, atravesada por etapas, tensiones y reconciliaciones, que finalmente llegó a su cierre definitivo.

La separación que sorprendió a todos después de 30 años fue la de Gustavo López y su esposa Laura , una pareja muy consolidada dentro del medio periodístico argentino y con un perfil bajo que hacía aún más inesperada la noticia.

La ruptura se conoció en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde dieron detalles sobre el detrás de escena del vínculo. Según explicaron, la relación venía atravesando un desgaste progresivo desde hace tiempo, aunque ambos habían intentado sostenerla. De hecho, hace aproximadamente un año atravesaron una crisis fuerte que no terminó en ruptura, ya que decidieron apostar por una reconciliación y seguir adelante.

Sin embargo, esa decisión no logró revertir del todo los conflictos. En los últimos meses, momentos aún más complicados habrían sido determinante. Fue entonces cuando, tras evaluar la situación, la pareja tomó la decisión definitiva de separarse, entendiendo que ya no había margen para recomponer el vínculo.

Uno de los aspectos que más impacto generó fue el contraste con declaraciones pasadas de López, quien en distintas entrevistas había hablado del amor que sentía por su esposa y de la importancia de sostener la relación a pesar de las dificultades. Incluso había expresado su deseo de “envejecer juntos”, lo que hoy resignifica el final de la historia.

Según trascendió, la separación se dio en buenos términos, sin escándalos públicos, pero con la carga emocional lógica de poner fin a una relación de más de tres décadas.