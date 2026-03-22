22 de marzo de 2026 Inicio
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Fue a sacar la basura, cayó en una zanja abierta en la vereda y ahora cobrará una indemnización millonaria

Una empresa de gas deberá pagarle más de $10.000.000 a una mujer de 69 años que sufrió una caída en un pozo que carecía de señalización o resguardo.

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La excavación no tenía protección ni señalización.

La excavación no tenía protección ni señalización.

Una empresa de gas deberá pagar más de $10.000.000 a una mujer de 69 años que sufrió una caída en una zanja abierta sobre la vereda. El hecho ocurrió la noche del 26 de marzo de 2024, cuando la víctima salió de su casa para colgar una bolsa de residuos en un poste. La justicia determinó la responsabilidad de la firma por el riesgo que generó la excavación sin protección ni señalización.

La demanda, que se inició en febrero de 2025, acreditó que el pozo para la conexión domiciliaria carecía de señalización o resguardo. Al momento del accidente, la escasez de luz artificial en la zona dificultó la visibilidad de la obra. La familia de la afectada presentó videos de cámaras de seguridad y fotos que demostraron la mecánica del siniestro.

La compañía intentó eludir la condena con el argumento de que sus operarios tapan las fosas en el mismo día del trabajo. Sin embargo, los testimonios de vecinos y familiares confirmaron que la zanja permaneció abierta durante varias jornadas. El magistrado consideró que una simple valla de seguridad hubiera evitado que la mujer cayera a la zanja.

El peritaje médico oficial diagnosticó una incapacidad total del 29,62% sobre el cuerpo de la damnificada. El informe detalló múltiples fracturas de costillas, además de cuadros de neumotórax y hemotórax producto del impacto contra el fondo del pozo. El juez valoró estos daños físicos junto al perjuicio psicológico para establecer el monto del resarcimiento.

La sentencia aplicó los artículos del Código Civil que regulan la responsabilidad por actividades riesgosas. Bajo esta doctrina, la víctima no necesitó probar la culpa directa de los trabajadores, sino el daño y su vínculo con la excavación. El fallo remarcó que la empresa no aportó pruebas suficientes para desmentir la falta de cerramiento en el lugar.

El monto final de $10.039.429 se dividió entre la incapacidad sobreviniente, gastos médicos y daño moral. La resolución ordenó el pago en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme. La condena se extendió a la compañía de seguros citada en garantía por la parte demandada.

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