Agenda del 24 de marzo: actos, charlas y eventos culturales para sostener la memoria, a 50 años del golpe

Con actividades durante toda la semana, la Ciudad de Buenos Aires concentra una programación extensa con epicentro en la ex ESMA, universidades, centros culturales y el espacio público.

A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976 , la agenda cultural en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poblarse de actividades que cruzan memoria, arte y debate público. Durante toda la semana se realizarán distintas propuestas que van desde ferias y ciclos de cine hasta teatro, intervenciones urbanas y una vigilia central en Plaza de Mayo.

Uno de los polos principales es el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) , donde este domingo continúa la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras” , con entrada gratuita en Avenida del Libertador 8152. Durante la jornada habrá mesas y debates como “Dictadura y ambiente. Secuelas, resistencias y alternativas”, además del panel “Escribir la memoria: literatura, crónica y testimonio” y el cierre con “Contar la dictadura: ayer, hoy y mañana”. En paralelo, en la Casa de la Militancia-H.I.J.O.S., también dentro del predio, se desarrolla “Feria y Memoria”, de 13 a 20, con más de 70 productores de la economía popular, radio abierta, intervenciones y actividades culturales.

El capítulo universitario también suma propuestas. En el Centro Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 217), dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, continúa la muestra “Violencia económico-militar”, que puede visitarse hasta el 1° de mayo. El lunes 23 a las 18 se presentará “Correlatos”, espectáculo que combina música y literatura a partir de la novela Dos veces junio, de Martín Kohan.

En el circuito de centros culturales, el miércoles 25 se concentran varias actividades. A las 20, el Centro Cultural Rojas (Corrientes 2038) ofrecerá una función especial de Partir(se), de Belén Galain, con entrada gratuita. Ese mismo día, entre las 10 y las 21, se podrá recorrer la activación “Mesas de la memoria. El Nunca más a 50 años del golpe militar”. También el miércoles, de 16 a 20.30, e l Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) realizará el “Recoletazo”, una intervención colectiva en la terraza que retoma la tradición del Siluetazo con participación de artistas de distintas generaciones.

El teatro, como viene ocurriendo en los últimos años, vuelve a ser uno de los lenguajes más activos. Este domingo 22 a las 17 se presenta 24 toneladas, en Beckett Teatro (Guardia Vieja 3560), una obra de clown que reconstruye la quema de libros del Centro Editor de América Latina. La función se repetirá el domingo 29. En tanto, Mi vida anterior, basada en el libro Desaparecida dos veces, continúa en Dumont 4040 con funciones alternadas: jueves a las 18 y sábados a las 20.

Otra propuesta destacada es La memoria futura, un recorrido performático en el Parque de la Memoria que invita a escuchar testimonios de Abuelas de Plaza de Mayo. Las funciones serán el domingo 29 de marzo y el 5 de abril a las 16.30, y el 12 y 18 de abril a las 11. Las entradas se habilitan una semana antes por Alternativa Teatral.

También siguen en cartel Huellas de Haroldo, los viernes a las 21 en el Teatro Payró (San Martín 766), y nuevas producciones como Pasos en Resistencia, que estrenará el jueves 26 a las 21 en Hasta Trilce (Maza 177). Más adelante, el viernes 3 de abril llegará Antes del 24 al Teatro Empire, con funciones los viernes a las 20.30, y el 10 de abril debutará El reverso de la memoria en El Extranjero.

En el plano audiovisual, el domingo 22 a las 18 habrá una función especial de Garage Olimpo, de Marco Bechis, en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Corrientes 1530). El miércoles 25, de 11 a 18.30, DocuDAC organizará en Vera 559 una jornada de cine documental con cuatro proyecciones y charlas con realizadores. El martes 24 a las 20, en el Teatro Empire, se proyectará Identidad, documental sobre el nieto restituido Daniel Santucho Navajas.

El ciclo “A 50 años del golpe: formas de la memoria”, impulsado por la Academia de Cine y la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, continuará el jueves 26 a las 19.30 con Los rubios, de Albertina Carri, en la ENERC.

Las actividades vinculadas a la literatura también tienen su espacio. El jueves a las 19.15, en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568), se realizará la charla “Contar la dictadura: ficción, testimonio y biografía”, con autores y autoras que abordaron el período desde distintos géneros.

Pero el eje central de la conmemoración se trasladará el lunes 24 a Plaza de Mayo, donde el movimiento La Poderosa convoca a la vigilia “50 gargantas contra la impunidad”. La jornada comenzará a las 14 con intervenciones artísticas y, desde las 16, se desarrollará la programación principal con shows y paneles que reunirán a referentes del arte, el periodismo, el deporte y los derechos humanos.

Ese mismo lunes, desde las 13, la Cooperativa La Trinchera Casa Cultural (Humahuaca 3461) realizará una “Peña y locro por la Memoria”, con clases de danza y música en vivo.

En paralelo, habrá lanzamientos y acciones simbólicas. El 24 de marzo se estrenará en plataformas digitales “Décimas de Nunca Más”, una canción de Georgina Hassan junto a Teresa Parodi, León Gieco y Pedro Rossi, en homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.