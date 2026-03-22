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Qué fue de la vida de Bryan Cranston, el actor que interpretó a Walter White en Breaking Bad

A 13 años del final de la serie que cambió la historia de la televisión, el hombre detrás de Heisenberg tomó una decisión drástica que sacude a Hollywood.

Bryan cranston

Bryan cranston, el actor de Breaking Bad, cumplió 70 años. 

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  • Tras su paso por la comedia en Malcolm in the Middle, Cranston alcanzó el estrellato mundial a los 52 años con su icónica interpretación de Walter White en Breaking Bad.
  • Su papel como el profesor convertido en narcotraficante le valió cuatro premios Emmy, un Globo de Oro y múltiples premios SAG.
  • También se dedicó al cine y al teatro, con una nominación al Oscar por Trumbo y el éxito en Broadway, en All the Way y Network.
  • Cranston volvió a interpretar a su legendario personaje en la temporada final de Better Call Saul en 2022.

La carrera de Bryan Cranston es el ejemplo perfecto de que el éxito no tiene edad. Tras brillar en la comedia como el recordado Hal en Malcolm in the Middle, el actor pasó años como invitado en diversas series hasta que, a los 52 años, consiguió el papel que cambiaría su vida y la historia de la televisión: Walter White.

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
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Entre 2008 y 2013, Cranston dio vida al profesor de química que, tras un diagnóstico de cáncer, se convierte en un implacable productor de metanfetamina para asegurar el futuro financiero de su familia.

Su interpretación le valió cuatro premios Emmy a mejor actor en una serie de drama, además de un Globo de Oro y varios premios SAG. No solo recibió múltiples premios sino que logró conquistar el cariño de miles de espectadores y a la crítica internacional.

Qué fue de la vida de Bryan Cranston, Walter White en Breaking Bad

bryan cranston

En aquel entonces, al inicio de la serie, Cranston lucía el aspecto de un hombre común, una imagen que contrastaría fuertemente con la calvicie y la mirada dura de su alter ego, Heisenberg. Lejos de quedar encasillado, Cranston utilizó el impulso de Breaking Bad para conquistar todos los escenarios posibles.

A lo largo de su vida protagonizó grandes éxitos de taquilla como Godzilla, Sneaky Pete y la aclamada Trumbo, interpretación por la cual recibió su primera nominación al Premio de la Academia (Oscar). También formó parte de producciones como Power Rangers, The Upside y puso su voz en Isle of Dogs.

Su talento llegó a Broadway, donde obtuvo dos premios Tony: el primero en 2014 por interpretar al presidente Lyndon B. Johnson en All the Way, y el segundo por su papel en la obra Network. En sus trabajos más recientes, Cranston lideró el drama Your Honor y, para alegría de los fanáticos, en 2022 volvió a ponerse el traje de Walter White en la temporada final de Better Call Saul.

A sus 70 años, el actor de Breaking Bad comunicó una decisión que entristeció a sus fans: dejar atrás su carrera actoral este 2026. Según sus declaraciones, quiere enfocarse en una vida más contemplativa, disfrutando de su patrimonio millonario, su legado y su familia. Su plan actual incluye cerrar su productora y mudarse a un pequeño pueblo en Francia junto a su esposa Robin, quien dedicó los últimos años a acompañar el éxito de su marido.

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