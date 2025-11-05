5 de noviembre de 2025 Inicio
Este pueblo de Brasil está cerca de Florianópolis y es ideal para los amantes de la cerveza: cuál es

En el sur este destino ofrece un entorno encantador con arquitectura europea, cerveza artesanal y una de las fiestas más famosas del país.

Un destino ideal para disfrutar de tradición y descanso.

  • Blumenau, en el estado de Santa Catarina, es uno de los destinos más pintorescos del sur de Brasil y es conocido por su fuerte herencia alemana.
  • La ciudad se destaca por su tradición cervecera y por ser la sede del famoso Oktoberfest, una de las celebraciones más grandes del país.
  • Sus calles con arquitectura europea, los paseos junto al río Itajaí-Açu y las cervecerías artesanales la convierten en un lugar perfecto para disfrutar con calma.
  • Ubicada a solo 130 kilómetros de Florianópolis, ofrece fácil acceso desde los aeropuertos de Navegantes y la capital catarinense.

Brasil es un país con una abundante cantidad de destinos para disfrutar su naturaleza, cultura y alegría. Dentro de esa diversidad, hay lugares que sorprenden por su encanto. En el sur, un pequeño pueblo de raíces alemanas atrae a visitantes de todo el mundo por su espíritu festivo, su arquitectura europea y su devoción por la cerveza artesanal.

En pleno estado de Santa Catarina, Blumenau se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos de la buena bebida y la tradición. Fundada por inmigrantes alemanes, la ciudad conserva sus costumbres, sus construcciones típicas y su gastronomía, ofreciendo una experiencia única donde Brasil y Alemania se encuentran.

Su atmósfera relajada, sus calles repletas de historia y su famoso Oktoberfest, una de las fiestas más populares de Sudamérica, la ubican como uno de los destinos más atractivos del sur del país, ideal para quienes buscan descansar y estar en contacto con la cultura y diversión.

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Cómo es el pueblo de Brasil que tiene un fanatismo por la cerveza

Blumenau es reconocida por su particular conexión con la cultura cervecera. La ciudad organiza cada año la Oktoberfest, inspirada en la tradicional fiesta de Múnich, y durante varios días se convierte en un gran escenario donde la música, los desfiles, la gastronomía y, por supuesto, la cerveza artesanal son los protagonistas.

Las cervecerías locales, muchas de ellas fundadas por descendientes de inmigrantes europeos, ofrecen degustaciones, recorridos guiados y productos exclusivos. Marcas como Eisenbahn y Blumenau Bier son emblemas de la región y representan la excelencia de la producción artesanal brasileña.

Además de su ambiente festivo, el centro de la ciudad invita a pasear por calles con casas de estilo germánico y disfrutar del paisaje a orillas del río Itajaí-Açu. Museos como el de la Cerveza y el de la Familia Colonial permiten conocer la historia de los primeros pobladores y su influencia en la identidad local.

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Blumenau también cuenta con miradores panorámicos, puentes históricos y espacios verdes que aportan tranquilidad a su entorno urbano. Quienes la visitan destacan la amabilidad de sus habitantes y la perfecta combinación entre tradición, hospitalidad y modernidad.

Ubicada en el Valle de Itajaí, Blumenau se encuentra a unos 200 kilómetros de Montevideo y a 130 kilómetros de Florianópolis. Se puede llegar fácilmente desde los aeropuertos de Navegantes o de la capital catarinense, en un trayecto de poco más de una hora por la ruta.

