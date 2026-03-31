Le quitaron la tobillera a Agostina Páez y es inminente su regreso a la Argentina La Justicia brasileña aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa y le sacaron la tobillera electrónica para poder regresar al país. Además la abogada cumplió con otro de los pasos necesarios para regresar: pagó la fianza de u$d 18.000. Resta la firma de documentación. Por + Seguir en







Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Agostina Páez finalmente podrá regresar a la Argentina. La Justicia brasileña aceptó un recurso de habeas corpus presentado por su defensa y ordenó retirar la tobillera electrónica, habilitándola para volver al país.

Como parte de las condiciones, la abogada argentina debió concurrir al banco para depositar el monto fijado como caución y entregar los comprobantes correspondientes. El pago ascendió a casi 98 mil reales (aproximadamente 20 mil dólares), suma destinada a compensar a los empleados afectados, en el marco de un juicio abreviado.

Tras cumplir con los tres requisitos —retiro de la tobillera, pago de la caución y firma de la documentación— la abogada argentina quedó en condiciones de viajar de regreso a Santiago del Estero. Su defensa ya gestiona pasajes para que pueda abordar un vuelo nocturno y retornar hoy mismo al país.

Agostina Páez, abogada argentina detenida en Brasil Redes sociales Tras el pago de una fianza de 20 mil dólares, quedó habilitada para viajar a Santiago del Estero. La transferencia se realizó este martes, luego de que el tribunal aceptara el recurso presentado por su defensa el viernes pasado. La abogada permaneció más de dos meses retenida en Brasil por una causa de injuria racial, delito que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. En la última audiencia, la acusación unificó los cargos y pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

El proceso estuvo marcado por idas y vueltas judiciales: en marzo, un juez había autorizado su regreso bajo medidas cautelares, pero horas después revocó la decisión. Finalmente, el habeas corpus cambió el rumbo y permitió que Páez regrese antes de conocerse el fallo definitivo. Esta resolución le permite esperar el fallo definitivo en la Argentina en lugar de permanecer en Río de Janeiro. La medida fue posible tras la aceptación del recurso de su defensa y el acuerdo entre fiscalía y querella para autorizar su retorno.

El juez aún debe analizar los alegatos finales antes de dictar sentencia, prevista en un plazo de 15 a 20 días. Mientras tanto, Páez podrá permanecer en el país sin restricciones de movilidad, salvo las que eventualmente disponga la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.