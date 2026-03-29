29 de marzo de 2026 Inicio
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Acantilados rojos y hogar de delfines: esta playa brasilera es un destino perfecto para visitar y no es tan conocida

Lo que hace que sea una particularidad en el mapa sudamericano es el equilibrio perfecto entre su aire de aldea rústica y la infraestructura de turismo sustentable.

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En Brasil existen destinos que se alejan del Turismo masivo

En Brasil existen destinos que se alejan del Turismo masivo, perfecto para quienes buscan desconectar

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  • Este sitio logró pasar de ser un pueblo de pescadores a un destino top sin perder su calidez. Es el punto de encuentro joven por excelencia, con olas ideales para surfers.

  • Es también una de las playas más lindas de Brasil, perfecta para paseos en kayak. Sus aguas cálidas y el sol del noreste aseguran una experiencia agradable durante casi todo el año.

  • En el Santuario Ecológico podés ver tortugas marinas desde los miradores y monos entre las ramas. Esos acantilados rojos son el lugar por excelencia para ver las puestas de sol.

  • A su vez, la oferta gastronómica es increíble; podés comer desde sushi o pasta italiana hasta platos típicos del nordeste. La calle principal se llena de vida con bares, música en vivo y una movida nocturna muy relajada.

Brasil guarda en su extenso litoral un rincón que, para este marzo de 2026, se ha consolidado como el refugio ideal para quienes huyen de las playas saturadas de sombrillas y buscan una conexión real con la naturaleza salvaje. Se trata de un destino de Turismo cuya geografía parece extraída de un sueño: acantilados de un rojo intenso que contrastan con un mar de aguas cálidas y cristalinas.

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 
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Esta joya escondida del noreste brasileño ofrece una experiencia de serenidad absoluta, lejos del bullicio de las grandes capitales turísticas. Al caminar por sus senderos de arena, es posible encontrarse con miradores naturales que ofrecen vistas panorámicas de la costa. Con una oferta de posadas boutique que apuestan por la integración con el paisaje, este destino aparece como un sitio imperdible para quienes buscan vacacionar con tranquilidad.

Cómo es la playa de Brasil con todo tipo de atractivos naturales

Pipa brasil

Lejos de las rutas turísticas más convencionales, Pipa se consolida como una de las joyas más magnéticas del litoral brasileño, ideal para quienes buscan un equilibrio entre la naturaleza y una vida social vibrante.

Este antiguo pueblo de pescadores ha sabido transformar su fisonomía sin perder la esencia, ofreciendo días de absoluta serenidad frente al mar que contrastan con la energía cosmopolita de su calle principal al caer la noche. La magia de Pipa radica en su diversidad de playas, cada una con una identidad propia que permite al viajero redescubrir el paisaje en cada jornada sin necesidad de alejarse de la aldea.

Desde la adrenalina de la Praia do Amor, famosa por sus acantilados en forma de corazón y su ambiente surfero, hasta la perfección visual de Praia do Madeiro, donde la infraestructura de servicios convive bajo la sombra de paredones naturales, el destino invita a una inmersión total.

Para los amantes de la biodiversidad, el Santuario Ecológico ofrece senderos que serpentean entre monos y tortugas marinas, mientras que el Chapadão, con sus icónicos acantilados rojizos, se consagra como el escenario definitivo para contemplar el atardecer sobre el océano.

Al encenderse las luces del pueblo, la gastronomía de autor y los bares con música en vivo terminan de sellar una experiencia donde el relax y el festejo conviven bajo la brisa constante del Atlántico.

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