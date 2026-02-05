Este joven de Australia se filmó atrapando una araña gigante y dejó sin palabras a todos: explicó por qué no había peligro Su testimonio despertó curiosidad y permitió conocer detalles que ayudan a comprender mejor el comportamiento de este tipo de arañas. Por + Seguir en







Video viral: El varón que explica cómo atrapar a una araña sin lastimarla Freepik

Un chico se volvió viral en X (ex Twitter) después de grabar un video hablando sobre las arañas.

El joven aclara que las arañas cazadoras que suelen aparecer en casas no son peligrosas para las personas y que, incluso en caso de mordida, el efecto suele ser leve y pasajero.

Recomienda no matarlas ni usar insecticidas, ya que cumplen una función importante al controlar plagas comunes como moscas, cucarachas y otros insectos.

Para quienes prefieran retirarlas, propone un método simple y seguro: cubrir la araña con un recipiente, deslizarlo con cuidado y liberarla fuera del hogar sin dañarla. Un video grabado en Australia se volvió viral en redes sociales luego de que un joven mostrara el impactante momento en el que capturó una araña de gran tamaño dentro de su vivienda. Las imágenes sorprendieron a miles de usuarios por la tranquilidad con la que actuó y por el tamaño del arácnido, que rápidamente generó todo tipo de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

El episodio despertó tanto asombro como debate entre quienes temen a estos animales y quienes defienden su rol en el ecosistema. La grabación no solo mostró la escena de captura, sino que también abrió la conversación sobre la convivencia cotidiana con especies que suelen generar miedo, especialmente en regiones donde su presencia es frecuente.

Como fue el video viral del joven australiano atrapando una araña gigante joven araña En el video, el joven comienza planteando una duda frecuente: qué hacer cuando aparece una araña dentro del hogar. Su respuesta sorprende a muchos: aconseja no intervenir, ya que las arañas cazadoras no representan un peligro para las personas. Explica que, aunque pueden morder si se sienten amenazadas, el efecto suele limitarse a una molestia leve y no genera consecuencias graves para la salud.

De todos modos, aclara que quienes prefieran retirarla pueden hacerlo de manera segura utilizando un recipiente para cubrirla y deslizarla con cuidado antes de liberarla en el exterior. Recomienda soltarla en un espacio oscuro o protegido para evitar que otros animales la ataquen, ya que cumplen un rol importante en el control de insectos.