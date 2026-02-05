Un dolor en la muñeca no le dejaba tener un día a día tranquilo y el médico descubrió algo inesperado: qué tenía La historia generó sorpresa por el desenlace médico y abre un debate sobre la necesidad de consultar a tiempo ante síntomas persistentes. Por + Seguir en







Qué le descubrieron al joven que tenía un dolor constante en la muñeca Médicos con Tablet Freepik Un hombre de 50 años, cuya identidad no fue difundida, recorrió distintos hospitales buscando alivio para un dolor persistente en su muñeca izquierda. En varias consultas médicas recibió el mismo diagnóstico: eczema, una afección cutánea frecuente que puede estar vinculada a alergias u otros factores irritativos.

Sin embargo, los tratamientos indicados basados en cremas con esteroides y antihistamínicos no lograron reducir el enrojecimiento, los bultos ni el dolor. Ante la falta de mejoría, los especialistas decidieron realizar una biopsia y analizar la muestra al microscopio. Allí detectaron estructuras huecas con paredes de aspecto dorado rodeadas por glóbulos blancos, señal de que el organismo estaba reaccionando ante un cuerpo extraño.

Al revisar su historial y reconstruir los antecedentes recientes, los médicos descubrieron que pequeños pelos de oruga se habían incrustado en la piel del paciente. El hombre recordó que meses antes había trepado a un manzano y probablemente tuvo contacto con orugas presentes en el árbol. Estos filamentos quedaron alojados en la muñeca y provocaron granulomas, es decir, acumulaciones de células defensivas que se forman alrededor de materiales extraños.