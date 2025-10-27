La serie de la N roja está basada en un caso que expone cómo la traición y la tecnología pueden entrelazarse en una pesadilla dentro del propio hogar.

La N roja volvió a estremecer al público con una serie basada en un caso policial real que superó la ficción . Lo que comenzó como un juego de mensajes anónimos terminó revelando un acoso digital con un giro familiar impactante. Este caso de un acosador virtual tuvo un final inesperado y hasta Netflix hizo una serie sobre ello: ¿cómo fue?

La propuesta de 8 capítulos mezcla testimonios, reconstrucciones y material policial real. Muestra cómo el acoso online puede escalar hasta lo impensado y cómo las víctimas viven una pesadilla invisible, incluso dentro de su propio hogar.

La plataforma pochoclera presenta la historia con un enfoque crudo y reflexivo: no solo sobre el stalking obsesivo, sino también sobre la traición, la manipulación psicológica y la pérdida de confianza familiar. El caso detrás de la producción se volvió viral porque rompió todos los esquemas sobre lo que entendemos por ciberacoso. Lo que parecía una historia típica de bullying virtual se transformó en un relato estremecedor sobre traición, celos y tecnología.

Cómo fue el caso del acosador virtual que sorprendió con su final

En octubre de 2020, Lauryn Licari, una adolescente de 13 años, y su novio Owen McKenny comenzaron a recibir mensajes de números desconocidos. Al principio parecían simples bromas, pero pronto se transformaron en amenazas crueles, insultos y manipulación emocional.

Los mensajes llegaban desde diferentes líneas y aplicaciones falsas, lo que hacía imposible rastrear su origen. Ni la escuela ni la policía local podían identificar al responsable del acoso. Sin embargo, la situación escaló tanto que el FBI decidió intervenir.

Tras una investigación exhaustiva de direcciones IP y registros digitales, el FBI descubrió la verdad más estremecedora: la autora de los mensajes era Kendra Licari, la madre de Lauryn. Mientras fingía apoyar a su hija, Kendra enviaba los mensajes desde su propia casa, utilizando herramientas de enmascaramiento digital para ocultar su identidad. El caso conmocionó a toda la comunidad.

En diciembre de 2022, Kendra fue arrestada y acusada de acoso a menor. En abril de 2023 se declaró culpable y recibió una condena de entre 19 meses y cinco años de prisión. Fue liberada bajo libertad condicional en agosto de 2024, con prohibición de contactar a su hija hasta 2026. El padre de Lauryn obtuvo la custodia total tras el divorcio, mientras la relación madre e hija quedó profundamente afectada. En el documental, Kendra expresa su remordimiento y el deseo de reconstruir el vínculo, pero Lauryn asegura que lo hará “cuando llegue el momento adecuado”.