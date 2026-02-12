12 de febrero de 2026 Inicio
De qué forma podés ver las multas de tránsito que tengas en CABA o Buenos Aires en febrero 2026

El control digital permite ordenar la situación sin salir de casa. La verificación previa evita demoras y costos innecesarios.

El sistema permite identificar contravenciones habituales.
  • Consultar infracciones asociadas a un vehículo permite evitar deudas y trabas administrativas.
  • El trámite puede realizarse de manera online tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia.
  • Los sistemas oficiales muestran el detalle de las faltas, su estado y las opciones de pago disponibles.
  • Mantener la situación al día es fundamental para vender el auto, renovar documentación o circular sin inconvenientes.

Revisar si un vehículo registra infracciones es una gestión que los conductores suelen realizar si circulan por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Esta consulta permite conocer el estado legal del automóvil y resolver posibles sanciones antes de que generen complicaciones mayores.

En los distritos con mayor cantidad de autos del país, mantener actualizada la información vinculada a faltas de tránsito es muy importante para evitar recargos, bloqueos en trámites oficiales o inconvenientes al momento de transferir la unidad. La digitalización de los servicios hace que todo esto sea más fácil sin necesidad de realizarlo de forma presencial.

Los portales oficiales concentran los datos necesarios para verificar infracciones, acceder al historial del vehículo y regularizar la situación en pocos pasos, lo que simplifica una tarea que antes requería gestiones más largas.

Multa Buenos Aires

Cómo ver las multas de tránsito por patente

En la Ciudad de Buenos Aires, la consulta se realiza de manera totalmente digital desde la web oficial del Gobierno porteño. En el sitio, el usuario debe ingresar la patente en la sección destinada a infracciones para obtener un informe con todas las faltas registradas, ya sea en instancia administrativa o en etapa judicial.

El sistema permite identificar contravenciones habituales, como superar los límites de velocidad, estacionar en lugares no habilitados o cruzar semáforos en rojo. Además, ofrece la posibilidad de abonar online y descargar los comprobantes correspondientes, documentación necesaria para trámites como la renovación de la licencia o la transferencia del vehículo.

Infracciones

En la provincia de Buenos Aires, el procedimiento también se realiza a través de su portal oficial. Al ingresar la patente, el conductor accede a un resumen con las infracciones detectadas en rutas provinciales y en los municipios adheridos al sistema, lo que facilita centralizar la información aunque las faltas se hayan cometido en distintos puntos del territorio.

El registro bonaerense también incorpora actas generadas por organismos nacionales en controles viales. Desde la misma plataforma se pueden descargar las boletas, realizar pagos electrónicos, solicitar planes en cuotas o iniciar reclamos administrativos en caso de inconsistencias o sanciones de las que no se tenía conocimiento.

