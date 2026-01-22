22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estas son las 3 costumbres que estaban en todos los asados pero los parrilleros ya las dejaron de lado

Estas son los hábitos que estuvieron en casi todos los asados durante años, pero que los parrilleros más experimentados ya dejaron atrás.

Por
Existen diversos tips que fueron muy utilizados

Existen diversos tips que fueron muy utilizados, pero algunos los evitan hoy

  • Antes existían diversos hábitos que hacían todos los parrilleros, pero que hoy fueron quedando en el pasado.
  • Ya no se coloca toda la carne en la parrilla desde temprano: se cocina por tandas y con tiempos controlados. Se abandonó la idea de dar el mismo punto de cocción a todos los cortes.
  • El brasero en la mesa, que seguía cocinando la carne, prácticamente dejó de usarse.
  • La parrilla sumó nuevos cortes, carnes maduradas y embutidos artesanales. Las guarniciones, especialmente los vegetales, ganaron un rol central en el asado moderno.

El ritual del asado argentino sigue siendo un punto de encuentro innegociable, pero incluso las tradiciones más firmes se van adaptando al paso del tiempo. En los últimos años, muchos parrilleros empezaron a revisar costumbres que durante décadas parecían intocables y que hoy, por distintos motivos, se pusieron en jaque. Lo que antes se hacía casi por inercia, ahora se repiensa con más técnica, información y experiencia.

Te puede interesar:

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

La nueva generación de amantes de la parrilla, sumada a la difusión de consejos de chefs y especialistas, impulsó un cambio de mentalidad: ya no todo vale con tal de “hacer un asado”. Detalles como el manejo del fuego, el punto de cocción o la preparación previa de la carne ganaron protagonismo, y eso dejó en el camino algunos hábitos muy arraigados que hoy muchos consideran errores.

Cuáles son las costumbres que los parrilleros ya no repiten en los asados

Asado .png

Una de las costumbres que empezó a quedar en el pasado es la de poner toda la carne en la parrilla desde muy temprano. Durante años se creyó que así se ganaba tiempo, pero en la práctica eso solía perjudicar tanto la textura como el sabor de los cortes. Hoy, los parrilleros con más experiencia prefieren manejar tiempos más precisos y cocinar por tandas o a pedido, lo que permite servir piezas más jugosas, frescas y en su punto justo. También cambió la idea de cocinar todo de la misma manera: antes era común que distintos cortes recibieran el mismo calor y terminaran pasados de cocción.

Otro hábito que perdió vigencia es el del brasero en la mesa, que seguía recalentando la carne mientras se comía. En la actualidad, la tendencia es tratar cada corte de forma diferenciada, teniendo en cuenta su grosor, su contenido de grasa y su origen, para lograr un resultado más equilibrado y sabroso en cada pieza.

El tercer gran cambio se nota en la variedad de la propuesta. La parrilla dejó de girar únicamente en torno al trío clásico de costilla, vacío y chorizo. Cada vez es más común encontrar cortes alternativos, carnes maduradas y embutidos artesanales hechos con materia prima seleccionada. A eso se suma un mayor protagonismo de las guarniciones: verduras a la parrilla, calabazas, boniatos o espárragos al rescoldo se volvieron parte habitual del menú, incluso para quienes no comen carne.

Así, el asado argentino se va reformulando sin perder su esencia, combinando tradición con nuevas miradas.

Noticias relacionadas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

play

Preocupación por la salud de Bastian: le harán una traqueotomía

Argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

Los argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

El sorprendente diagnóstico que recibió el hombre de 27 años

Pensaba que tenía migraña crónica pero un diagnóstico reveló todo 9 años después: qué tenía

play

La advertencia del papá de la abogada detenida en Brasil: "No se siente protegida"

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Rating Cero

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

LAM tiene una nueva embarazada.

Bomba: una expanelista de LAM confirmó su embarazo

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Se separó Keitá.

Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

play

Se conocieron los nominados al Oscar: finalmente, Belén no quedó entre las seleccionadas

últimas noticias

Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

Hace 15 minutos
Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania

Hace 30 minutos
Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Hace 33 minutos
Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Hace 1 hora
Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

Hace 1 hora