Sin carbón: este es el destacado truco para prender el fuego del asado en menos de 1 minuto

Fácil de aplicar y con resultados casi inmediatos, promete cambiar para siempre la manera de encender la parrilla.

Por
Existen otras formas de prender el fuego en la parrilla sin necesidad de carbón

  • Surgió en Brasil un carbón que se enciende en aproximadamente un minuto y viene listo para usar.
  • El paquete incluye mecha y maderas que facilitan el encendido sin necesidad de otros elementos. No requiere diarios, cartón ni líquidos inflamables y evita ensuciarse las manos.
  • Se volvió viral en redes por ser práctico, limpio y seguro, ideal para balcones y salidas al aire libre.
  • Por ahora solo se vende en Brasil, pero podría expandirse y ser un producto muy buscado en la región.

Prender el fuego del asado suele ser uno de los momentos más temidos para quienes no tienen mucha experiencia frente a la parrilla. Entre diarios, cartones y carbón húmedo, muchas veces el inicio se vuelve lento, frustrante y hasta termina arruinando los planes. Sin embargo, existe un truco simple y cada vez más popular que promete encender el fuego en menos de un minuto y sin necesidad de recurrir al método tradicional.

La técnica ya circula entre parrilleros y fanáticos del asado. El resultado es un fuego rápido, parejo y controlado, ideal para quienes buscan ahorrar tiempo y evitar el humo excesivo de los primeros minutos. Además, este método permite prescindir del carbón en el arranque, lo que lo vuelve todavía más práctico y limpio.

Como prender el fuego para el asado sin mancharte con carbón

Parrilla

En Brasil apareció un producto que está dando que hablar y que promete cambiar la forma de prender el fuego del asado: un carbón que viene listo para usar y se enciende en apenas un minuto, pensado para quienes priorizan la comodidad sin resignar el sabor tradicional.

El sistema es muy simple: el carbón viene dentro de un paquete cerrado que incluye una mecha en la base y pequeñas maderas que facilitan la combustión. Solo hay que colocar el paquete en la parrilla, prender la mecha y esperar unos minutos hasta que el fuego tome. No hace falta usar diarios, cartón ni líquidos inflamables, y tampoco ensuciarse las manos.

En redes sociales ya circulan cientos de videos mostrando cómo funciona y los resultados. Muchos usuarios destacan que es una opción práctica, limpia y segura, especialmente para asados en balcones, terrazas o salidas al aire libre, donde el espacio y el tiempo suelen ser limitados.

Por ahora, este carbón listo para usar se consigue únicamente en algunos comercios especializados y tiendas online de Brasil. Sin embargo, el interés que despertó es tan grande que ya empieza a generar expectativa en otros países de la región y todo indica que podría convertirse en uno de los productos estrella del verano 2025-2026.

