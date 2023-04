Estafa a viajeros: la Fiscalía creó una dirección de correo electrónico para realizar denuncias

Teniendo en cuenta la cantidad de personas damnificadas, la fiscalía creó específicamente la dirección de correo electrónico para que se puedan efectuar, por esa vía, las presentaciones y denuncias relacionadas con esos hechos.

fiscalia56caso75549.2023@gmail.com

Las víctimas recibirán un formulario de Google, que deberán completar con la información requerida, lo cual permitirá sistematizar de modo más sencillo los datos más relevantes de los casos.

Ante las versiones inexactas que circulan respecto al curso de la causa -tales como el desistimiento de la investigación o la aparición de correos electrónicos falsos-, la fiscalía aclara que la dirección indicada es el único canal electrónico de contacto. Por otra parte, y a fin de mantener una comunicación más fluida y certera, se instó a las y los damnificados para que designen voceros y voceras.

Estafa a viajeros: damnificados denuncian vínculo de agencia de turismo con Nico Occhiato

Un grupo de 200 personas quedaron varados en Ezeiza el viernes pasado y en el aeropuerto se dieron cuenta de que habían sido estafados por la agencia Turismo Felgueres.

De acuerdo a testimonios de los damnificados, algunos de los pasajeros recibieron un correo electrónico donde se les notificaba de la cancelación del viaje un día antes. Los que no recibieron la notificación, se enteraron al llegar a Ezeiza que no estaban registrados y sus pasajes no habían sido adquiridos.

En este contexto, en las últimas horas trascendió un dato que vincula a Gerardo Berro, CEO de la empresa de turismo, con Luzu TV, el medio de streaming propiedad de Nico Occhiato.

"Hablando con damnificados de la agencia turismo Felgueres señalan que entre los vendedores había familiares de Nico Occhiato y que los dueños de Felgueres son en parte dueños de Luzu TV", escribió la periodista María Julieta Rumi en su cuenta de Twitter.