Más de 200 estafados por una agencia de viajes: quedaron varados Ezeiza antes de viajar

Tras la serie de denuncias por parte de los damnificados, desde el Ministerio de Turismo y Deportes confirmaron que la agencia Turismo Felgueres está inscripta debidamente y hasta renovó su licencia.

Sin embargo, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) había detectado que las ofertas que ofrecían “eran demasiadas tentadoras”, por eso nunca la sumaron a la asociación.

La oferta de la compañía turística eran vuelos a Turquía y Grecia, más 16 noches de hotel y tours incluidos, de más de 4000 dólares.

Más de 200 estafados por una agencia de viajes: el duro testimonio de una damnificada

Según los testimonios de algunos de los pasajeros, los paquetes en cuestión se comenzaron a pagarse en 2019 con fecha de salida para el 2020, pero por la pandemia fue postergado. Pero la cancelación del viaje se dio previa al fin de semana largo por Semana Santa.

Turismo Felgueres comunicado Instagram

En diálogo con C5N, Sandra, contó que está “muy mal y bastante desilusionada”. “Era un sueño para mí. Este viaje lo tengo pactado desde el 2019, y tenía que haber viajado en mayo del 2020, pero por la pandemia se postergó. Estoy dolida porque tenía la valija armada y un día antes de viajar, el 7 de abril, mandaron un mail diciendo que se había cancelado el viaje, en menos de 24 horas”, explicó su situación y aseguró que su viaje lo pagó u$s4.200.

Después de las denuncias hechas por los estafados a la comisaría, la mujer explicó que desde la agencia “están llamando a algunas personas del grupo para devolver el dinero”. “A mí no me llamaron y dicen que es a 14 días hábiles la devolución a la espera de un mail que no es en forma personal. La agencia va a enviar las coordenadas para retirar el dinero porque no tienen una oficina”, indicó.

Sandra también explicó la situación que otras personas están sufriendo fuera de país: “Estamos en contacto con el resto de los damnificados. Hay dos personas que están volviendo y quedaron varados en Tailandia, los viajes existían. Desde febrero empezamos a ver anomalías porque nos dejaron de contestar”.

Al ser consulta por haber recibido alguna respuesta por parte la agencia, aseguró que a principio de este año tuvo una reunión con el CEO de la empresa, Gerardo Berra, y varios empleados que me confirmaron el viaje.