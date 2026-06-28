28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Comienza el juicio por el asesinato del trader Fernando Pérez Algaba

Un jurado popular de Lomas de Zamora evaluará a partir del lunes la responsabilidad de los presuntos autores del crimen del joven, cuyo cuerpo apareció desmembrado dentro de una valija en Ingeniero Budge en 2023.

Por
Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue asesinado en julio de 2023.

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue asesinado en julio de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora iniciará este lunes el debate oral para juzgar a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el trader de criptomonedas y vendedor de autos de alta gama que fue asesinado en julio de 2023 y cuyo cuerpo apareció desmembrado dentro de una valija en las aguas de un arroyo, en la localidad de Ingeniero Budge.

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.
Te puede interesar:

Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

En un juicio por jurados, doce civiles evaluarán la participación de los tres imputados en el homicidio. La reconstrucción judicial determinó que el crimen sucedió entre la tarde del 18 de julio de 2023 y la madrugada del día posterior. Según la hipótesis de la fiscalía, los atacantes actuaron por "codicia" para evitar el pago de una deuda en dólares que Pilepich y Vargas mantenían con Pérez Algaba.

Los acusados armaron una maniobra de engaño para atraer a la víctima hacia una trampa. La acusación sostiene que la cómplice Flavia Bomrad colaboró de forma activa para "facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Pilepich a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia 'Renacer'", el lugar donde se concretó el asesinato.

Bajo esa falsa promesa, Pérez Algaba viajó hacia el predio mencionado en la localidad de General Rodríguez. Una vez en el lugar, los agresores lo atacaron por la espalda con dos disparos de arma de fuego mientras el empresario "se hallaba en estado de indefensión".

Los imputados planificaron el ocultamiento de los restos

Luego de concretar el asesinato, los autores del hecho seccionaron el cuerpo de Pérez Algaba y distribuyeron sus partes en una valija roja, una mochila municipal y bolsas de consorcio. Entre el 23 y el 25 de julio, varios transeúntes descubrieron los bultos arrojados en el Arroyo del Rey.

Este primer debate sentará en el banquillo a Pilepich y Vargas como los principales sospechosos de planificar y ejecutar el homicidio, junto a Gil por su colaboración. El resto de los implicados, entre ellos un excomisario y la mujer que dio asilo a Pilepich en su fuga, enfrentarán un segundo juicio penal por encubrimiento y participación en el traslado del cadáver.

La dueña del departamento que la víctima alquilaba de manera temporal en Ituzaingó radicó la denuncia original por su desaparición. Al inspeccionar el domicilio, los efectivos policiales encontraron el equipaje armado del empresario, ya que planeaba tomar un vuelo hacia España el mismo día de su ejecución.

Noticias relacionadas

Los youtubers tendrán que pagar una fianza de u$s2.500 para recuperar su libertad.

Detuvieron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse en un partido del Mundial

Estos son los resultados del sorteo del domingo 28 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.386 del domingo 28 de junio de 2026

La fuga terminó con el auto robado chocado y tres detenidos de 19 y 20 años. 

Cinematográfica persecución en Mar del Plata: la policía frustró la fuga de una banda con historial delictivo

Carlos Kovach (izquierda) tenía 60 años.

Hallan el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Renzo Pantich trabja en el canal de streaming de Flavio Azzaro.

Video: un periodista argentino se aprovechó de un hincha japonés y le intercambió una camiseta trucha por una oficial

El auto que conducía el músico se pasó al carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Luto en el folklore: murió un joven chamamecero en un fatal accidente en Neuquén

Rating Cero

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren.

Se conocieron los proyectos que deseaba empezar Ernestina Pais en sus últimas semanas con vida

Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara publicó un chat con Maxi López e incluyó una indirecta a Mauro Icardi: "Un ex así es..."

Ernestina Pais junto a su hijo.

El hijo de Ernestina Pais publicó un conmovedor mensaje tras el velorio de su madre

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

Me resulta súper shokeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano, se quejó.

El fuerte enojo de La Reini contra las marcas por una acción solidaria: "Se la pasan dándole a todos los influencers"

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026.

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026

últimas noticias

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

Hace 37 minutos
Los youtubers tendrán que pagar una fianza de u$s2.500 para recuperar su libertad.

Detuvieron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse en un partido del Mundial

Hace 58 minutos
Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

El Gobierno busca a tres argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 28 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.386 del domingo 28 de junio de 2026

Hace 1 hora
Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue asesinado en julio de 2023.

Comienza el juicio por el asesinato del trader Fernando Pérez Algaba

Hace 1 hora