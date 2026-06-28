Comienza el juicio por el asesinato del trader Fernando Pérez Algaba Un jurado popular de Lomas de Zamora evaluará a partir del lunes la responsabilidad de los presuntos autores del crimen del joven, cuyo cuerpo apareció desmembrado dentro de una valija en Ingeniero Budge en 2023. Por Agregar C5N en









Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue asesinado en julio de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora iniciará este lunes el debate oral para juzgar a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el trader de criptomonedas y vendedor de autos de alta gama que fue asesinado en julio de 2023 y cuyo cuerpo apareció desmembrado dentro de una valija en las aguas de un arroyo, en la localidad de Ingeniero Budge.

En un juicio por jurados, doce civiles evaluarán la participación de los tres imputados en el homicidio. La reconstrucción judicial determinó que el crimen sucedió entre la tarde del 18 de julio de 2023 y la madrugada del día posterior. Según la hipótesis de la fiscalía, los atacantes actuaron por "codicia" para evitar el pago de una deuda en dólares que Pilepich y Vargas mantenían con Pérez Algaba.

Los acusados armaron una maniobra de engaño para atraer a la víctima hacia una trampa. La acusación sostiene que la cómplice Flavia Bomrad colaboró de forma activa para "facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Pilepich a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia 'Renacer'", el lugar donde se concretó el asesinato.

Bajo esa falsa promesa, Pérez Algaba viajó hacia el predio mencionado en la localidad de General Rodríguez. Una vez en el lugar, los agresores lo atacaron por la espalda con dos disparos de arma de fuego mientras el empresario "se hallaba en estado de indefensión".

Los imputados planificaron el ocultamiento de los restos Luego de concretar el asesinato, los autores del hecho seccionaron el cuerpo de Pérez Algaba y distribuyeron sus partes en una valija roja, una mochila municipal y bolsas de consorcio. Entre el 23 y el 25 de julio, varios transeúntes descubrieron los bultos arrojados en el Arroyo del Rey.