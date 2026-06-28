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Quini 6: los resultados del sorteo 3.386 del domingo 28 de junio de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 28 de junio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 28 de junio de 2026.

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El sorteo 3.386 del Quini 6 de este domingo 28 de junio repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 28 de junio de 2026

Números ganadores: 0 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $3.089.999.682

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $5.369.821

4 aciertos: 467 ganadores. Premio: $34.495

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 28 de junio de 2026

Números ganadores: 7 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 44 ganadores. Premio: $1.220.414

4 aciertos: 2.069 ganadores Premio: $7.786

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 28 de junio de 2026

Números ganadores: 1 - 3 - 10 - 12 - 15 - 23

6 aciertos: vacante. Premio: $4.446.770.756

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 28 de junio de 2026

Números ganadores: 14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32

5 aciertos: 34 ganadores. Premio: $14.167.881

Pozo extra: resultado del domingo 28 de junio de 2026

Números ganadores: 0 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43 - 7 - 11 - 21 - 31 - 41 - 1 - 3 - 10 - 12 - 15 - 23

1.695 ganadores. Premio: $117.994

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.387 del Quini 6 se realizará el miércoles 1 de julio a las 21:15. Pozo estimado: $10.150.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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