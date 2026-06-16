Esta profesora explicó la diferencia entre "con que", "con qué" y "conque" y se volvió viral: qué dijo Las redes últimamente están pobladas de videos con explicaciones de colegio: desde recorridas por la Historia hasta análisis sintáctico de letras de canciones. Qué dio esta docente de Lengua que se llenó de reproducciones. Por Agregar C5N en









Esta docente se volvió viral por diferenciar algo que muchos usuarios se confunden. Captura TikTok

Una profesora de gramática se volvió viral en TikTok al explicar una duda frecuente sobre el uso de “con que”, “con qué” y “conque”. La docente mostró ejemplos prácticos para diferenciar cada una de las expresiones. El video generó repercusión entre los usuarios, que destacaron la claridad de la explicación. La clave estuvo en identificar cuándo se trata de una pregunta, una construcción relativa o una conjunción. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde muchos profesionales comparten conocimientos con miles de usuarios. En ese contexto, hay espacio para los videos educativos: una profesora de gramática llamada Mónica logró captar la atención de todo TikTok al publicar un video en el que explicó una duda habitual sobre los usos de “con que”, “con qué” y “conque”.

La docente presentó una explicación paso a paso y consiguió una gran cantidad de comentarios de personas que reconocieron haber tenido dificultades para distinguir estas formas en la escritura cotidiana.

Cuál fue la explicación de la profesora de gramática que se volvió viral “Vamos a diferenciar por fin estas tres expresiones "con que", "con qué" y "conque". Yo creo que usted después de ver este vídeo lo va a compartir porque esta es de las dudas más frecuentes”, comenzó explicando Mónica en su publicación.

Luego se enfocó en la primera expresión. “Empecemos con este "con que", que quiere decir o podría reemplazar con "la que", "con el que", "con la cual", etcétera”, señaló. Para ejemplificarlo, agregó: “Esta fue la piedra con que me tropecé. También podríamos decir con la que me tropecé, pero si no queremos usar esto vamos a usar con que”.

A continuación, explicó el caso de “con qué”, utilizado en preguntas. “"Con qué" es esto mismo pero en pregunta”, indicó antes de ejemplificar: “¿Con qué se tropezó?”. Según detalló, se trata de una interrogación que guarda relación con el ejemplo anterior.

Clase viral TikTok de gramática Captura TikTok La mayor diferencia, remarcó, aparece con la palabra “conque”. “Este "conque" en categorías gramaticales es una conjunción, se llama conjunción ilativa. Esta expresión se usa casi siempre iniciando una frase”, sostuvo. Para que el concepto resultara más fácil de comprender, propuso una prueba práctica. “Conque llegando tarde. Que equivale prácticamente a "así que". Cuando usted quiera usar este "conque", revise si se puede reemplazar por "así que" y si queda bien puede usar "conque". Así que llegando tarde. Conque llegando tarde. Y listo”, explicó. Sobre el final del video, la profesora destacó que estas expresiones generan consultas frecuentes entre sus seguidores. “De esta manera logramos diferenciar estas tres expresiones que han generado mucha duda. Me han preguntado mucho por estas expresiones”, concluyó antes de invitar a los usuarios a dejar sus comentarios. El aplauso y agradecimiento de cientos de usuarios que hablan español no tardó en llegar. Profesora viral TikTok Captura TikTok