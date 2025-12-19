19 de diciembre de 2025 Inicio
Esto le pasa al cuerpo si consumís edulcorantes todos los días

El consumo diario tiene diversos efectos en el organismo que van desde problemas digestivos hasta alteraciones metabólicas.

Cuáles son los efectos del edulcorante en la salud.

Cuáles son los efectos del edulcorante en la salud.

  • El consumo diario de edulcorantes puede alterar la flora intestinal y empeorar la tolerancia a la glucosa.
  • Sus compuestos mantienen la dependencia al sabor dulce e impiden disfrutar sabores naturales.
  • El exceso de ciertos edulcorantes provoca inflamación y problemas digestivos.
  • No es recomendable su ingesta en niños.

En el último tiempo se volvió más popular el consumo de edulcorantes; cada vez son más la cantidad de productos que lo contienen, que lo indican visiblemente en el etiquetado frontal, tal como señala la Ley N° 27.642 en Argentina. Sin embargo, además de no ser recomendado en los niños, tampoco lo es su consumo diario en adultos.

Los especialistas señalan que los edulcorantes son aditivos que solo sirven para reducir calorías, pero no ofrecen ningún beneficio intrínseco a la salud. Aunque ayudan a reducir la ingesta calórica inmediata frente al azúcar, su consumo diario puede afectar tu salud intestinal y mantener una dependencia psicológica y sensorial por los sabores dulces.

Por eso, la recomendación principal es tratar de educar el paladar reduciendo poco a poco el nivel de dulzor total de la dieta, en lugar de sustituir el azúcar por edulcorantes de forma permanente.

Qué le pasa al cuerpo si consumís edulcorantes todos los días

El uso constante de edulcorantes mantiene el paladar acostumbrado a niveles de dulzor muy altos. Esto dificulta que la persona aprecie el sabor natural de los alimentos y hace que siga dependiendo de productos dulces.

Edulcorante ANMAT

Existe evidencia de que su consumo habitual puede cambiar la composición de la flora intestinal, lo que a su vez podría empeorar la tolerancia a la glucosa. Los edulcorantes del grupo de los polioles (como el maltitol o sorbitol), que suelen estar en productos de pastelería "sin azúcar", pueden causar inflamación, gases, distensión abdominal y diarrea si se consumen en exceso.

Además, en muchos casos las personas consideran que están comiendo "sano" al optar por un alimento que no incluye azúcar cuando en realidad lo que están ingiriendo son alimentos ultraprocesados o productos de baja calidad nutricional. Es por eso que algunos expertos incluso afirman que la cantidad ideal de edulcorante diario es "ninguno".

