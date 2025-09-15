15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Un truco sencillo y natural puede ayudarte a que tus frutos dulces crezcan más dulces, grandes y resistentes en el jardín. Solo necesitás una porción de un ingrediente común en la cocina para lograrlo.

Por
Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

FREEPIK

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín, ¿de qué se trata?

Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.
Te puede interesar:

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Sin dudas, son las preferidas de muchos, no solo por su sabor dulce y fresco, sino porque aportan antioxidantes y vitaminas beneficiosas para la salud. Sin embargo, lograr que crezcan sanas y en abundancia puede ser un desafío si no se tienen en cuenta ciertos cuidados.

Un truco casero que cada vez gana más popularidad consiste en añadir una porción de un elemento natural directamente a la tierra. Este simple gesto puede marcar la diferencia en la calidad del cultivo, ya que estimula el crecimiento de las plantas y mejora la producción de frutos. este ingrediente puede ser el aliado perfecto para impulsar su expansion y una forma económica, natural y efectiva de cuidar tus cultivos sin recurrir a productos químicos agresivos.

FRUTILLAS

Cómo es el truco casero que beneficia al crecimiento de frutillas en tu jardín

El ingrediente secreto es el bicarbonato de sodio, un producto económico, accesible y totalmente natural. Una pequeña cantidad mezclada con la tierra ayuda a equilibrar el pH, disminuyendo la acidez que muchas veces impide que las frutillas se desarrollen con fuerza.

Además de mejorar el suelo, el bicarbonato actúa como repelente natural contra hongos y plagas. Esto es clave, ya que las frutillas suelen ser vulnerables a enfermedades que afectan tanto a las hojas como a los frutos. Con esta técnica, se reduce el uso de químicos y pesticidas, favoreciendo un cultivo más saludable.

El modo de aplicación es sencillo: basta con mezclar una cucharada de bicarbonato en un litro de agua y regar con esa solución alrededor de las plantas una vez cada dos semanas. También se puede espolvorear directamente una pequeña cantidad en la tierra, siempre evitando el exceso. Otra ventaja de este método es que potencia la dulzura natural de las frutillas. Al equilibrar el pH, los frutos tienden a concentrar mejor sus azúcares, lo que se traduce en un sabor más intenso y agradable al paladar.

Noticias relacionadas

Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, los tripulantes de la avioneta que se estrelló durante un show de acrobacias en Córdoba

Identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en Córdoba

Conocé los Feriados que viviremos en 2026 para planificar tus próximos viajes

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene y cuáles tienen más días

play

Con clases públicas, la UBA inició una semana de lucha contra el veto de Milei

El hombre causó destrozos en la redacción del canal.

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores

Thiago Medina tuvo un accidente en la moto el viernes pasado sobre la Ruta 7

Difundieron un nuevo parte médico de Thiago Medina: "Pronóstico reservado"

Thiago Medina tiene 22 años y es padre de dos nenas de un año y 9 meses

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 14 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 23 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 25 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 25 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 36 minutos