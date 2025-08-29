Escape de gas en Palermo: continúa el corte de la avenida Juan B. Justo y hay quejas de los vecinos El miércoles una excavadora rompió un caño maestro a la altura de la calle Paraguay y desató el caos en la zona, que llevó a la intervención de bomberos y el SAME. La reparación ya lleva dos días y el gobierno de la Ciudad aseguró que la situación se encuentra controlada. Por







El corte comienza a la altura de Av. Santa Fe y Juan B. Justo.

A dos días del escape de gas ocurrido en el barrio porteño de Palermo, luego que una excavadora rompa sin intención un caño maestro sobre la calle Juan B. Justo, continúa el corte de la avenida y hay malestar en los vecinos por la tardanza en los arreglos.

El hecho ocurrió el miércoles a metros del Sanatorio Los Arcos y llevó al cortar la avenida Santa Fe hasta la calle Paraguay para que puedan trabajar personal de bomberos y el SAME.

"Esto va generando algunos trastornos porque Juan B. Justo lleva importante caudal de vehículos sobre todo en hora pico de la tarde en dirección a Provincia. Hace 48 horas que el tránsito sigue interrumpido en el lugar", señaló el periodista de C5N Cristian Romero.

Escape de gas en Palermo 27-8-25 Cómo fueron los primeros momentos tras el escape de gas en Palermo Luego del hecho arribaron a la zona cuadrillas de Metrogas para poder contener y resguardar el lugar y, poder determinar de forma correcta donde surgió el escape de gas y contenerlo. A raíz de esto, el tren San Martín circuló con servicio limitado entre Villa del Parque y Pilar.