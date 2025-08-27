Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas Según trascendió, una excavadora rompió un caño de gas a la altura de la calle Paraguay. En el lugar se estableció un gran operativo de asistencia médica. Por







Las primeras imágenes muestran el operativo de SAME y bomberos.

Alerta en Palermo por un escape de gas en la avenida Juan B. Justo esquina Paraguay, en el lugar se realiza un gran operativo entre la Dirección de Logística de la Ciudad, bomberos y SAME. Por precausión se evacuó la zona y ninguna persona resultó herida.

Es escape de gas ocurrió a metros de la Clínica Los Arcos, el tránsito se encuentra cortado desde la avenida Santa Fe hasta la calle Paraguay. Al parecer, una excavadora que realizaba trabajos de hormigonado sobre los carriles del Metrobus rompió un caño de gas, lo que generó que se active una alerta.

Además, arribaron a la zona cuadrillas de Metrogas para poder contener la zona y, poder determinar de forma correcta donde surgió el escape de gas y contenerlo.

Embed ¿POR QUÉ RIEGAN EL ESCAPE DE GAS?

✔️ Dispersan el gas en el aire y bajan su concentración, reduciendo el riesgo de explosión.

✔️ Bajan la electricidad estática, que podría generar una chispa.

✔️ Ganan tiempo y seguridad hasta poder cerrar la válvula. https://t.co/lvVQwUhaAF pic.twitter.com/bzBRM1XTL1 — Jota Leonetti | Transito (@jotaleonetti) August 27, 2025 En varias imágenes se puede ver cómo los bomberos, con dos mangueras, tiran agua sobre el gas que sale sin control desde la calle. Según informó el periodista Jota Leonetti, esto lo hacen para dispersar "el gas en el aire y bajan su concentración, reduciendo el riesgo de explosión" y "bajan la electricidad estática, que podría generar una chispa".

Como consecuencia de escape de gas, desde ATE Conicet cancelaron la movilización prevista para el día de hoy en el Polo Científico, en reclamo de salarios y presupuesto para el sistema científico nacional.