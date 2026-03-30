Escándalo en una escuela por la presentación de un buzo de egresados: alumnos simularon un fusilamiento La repudiable actuación sucedió durante el horario escolar, con los alumnos en el patio del establecimiento donde recrearon una escena en la que se ven a los chicos arrodillados en filas y que, con el ruido de disparos, caen al suelo. Por + Seguir en







El simulacro de fusilamiento ocurrió en un colegio alemán de El Palomar

Un hecho insólito ocurrió en una escuela alemana de El Palomar, cuando un grupo de alumnos presentaron en buzo de egresados simulando un fusilamiento en pleno establecimiento educativo.

De acuerdo a los videos filmados y difundidos por los propios estudiantes, se puede ver el momento en que algunos de los chicos van caminando por los pasillos de la institución con pasamontañas en la cara e ingresan a un aula.

Posteriormente, simularon tener armas de fuego en las manos y se dirigieron al patio, donde algunos de los chicos ya se encontraban en fila arrodillados y, acompañados de un audio de disparos, aparentaban caer al suelo como si hubieran sido fusilados.