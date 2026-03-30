30 de marzo de 2026 Inicio
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Escándalo en una escuela por la presentación de un buzo de egresados: alumnos simularon un fusilamiento

La repudiable actuación sucedió durante el horario escolar, con los alumnos en el patio del establecimiento donde recrearon una escena en la que se ven a los chicos arrodillados en filas y que, con el ruido de disparos, caen al suelo.

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El simulacro de fusilamiento ocurrió en un colegio alemán de El Palomar

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De acuerdo a los videos filmados y difundidos por los propios estudiantes, se puede ver el momento en que algunos de los chicos van caminando por los pasillos de la institución con pasamontañas en la cara e ingresan a un aula.

Posteriormente, simularon tener armas de fuego en las manos y se dirigieron al patio, donde algunos de los chicos ya se encontraban en fila arrodillados y, acompañados de un audio de disparos, aparentaban caer al suelo como si hubieran sido fusilados.

Lo más sorprendente de la situación es que la performance se llevó a cabo durante el horario escolar y con autorización de las autoridades educativas.

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