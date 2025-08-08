8 de agosto de 2025 Inicio
Escándalo con las residencias médicas: ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar la nota

Del total de postulantes, 109 son extranjeros y en la mayoría de los casos "la diferencia entre la nota original y la nueva es absolutamente escandalosa", denunció el Gobierno. El Ministerio de Salud publicará los resultados cerca de las 14.

La evaluación estuvo envuelta en la polémica.
Tras las denuncias de fraude, se realizaron los nuevos exámenes de residencia y el Gobierno informó que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar la nota. Del total de los postulantes, 109 son extranjeros y, en la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota anterior y la actual es "escandalosa".

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante conferencia de prensa en Casa Rosada: "Ninguno de los 117 pudo revalidar su nota, 109 de ellos son extranjeros". Además, informó que cerca de las 14 los resultados van a estar publicados en la página del Ministerio de Salud.

"En la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la nota que se va a conocer el día de hoy es absolutamente escandalosa", añadió el vocero. Los aspirantes que debían revalidar la nota eran 141, y se presentaron a rendir 117.

En esa línea, Adorni sentenció que "esto no hace más que confirmar lo que defendimos del primer día, en la salud el mérito y la idoneidad no se negocia".

El Ministerio de Salud había dispuesto la nueva toma del examen tras los resultados anómalos concluidos en la prueba anterior. Además, se radicó una denuncia penal al estudiante sospechado de haberse copiado mediante el uso de lentes digitales.

En un comunicado difundido días atrás, la cartera de Salud había señalado que “141 profesionales deberán volver a rendir el examen escrito el 7 de agosto ya que no se pudo constatar la coherencia académica de acuerdo a los criterios técnicos aprobados mediante la Resolución 2303/2025, publicada en el Boletín Oficial. De este total, 8 ingresantes son egresados de universidades argentinas y 133, realizaron sus estudios en universidades extranjeras".

