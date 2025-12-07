7 de diciembre de 2025 Inicio
El guiño del azar para un Mundial que empezó a jugarse

El azar jugó a favor del equipo argentino: compartirá el Grupo C con Fiji, España y Canadá, evitando a las grandes potencias en el arranque. Un análisis del camino que alimenta la ilusión de volver a estar entre los cuatro mejores del mundo.

Con una llamativa austeridad de escenario, información y tiempo, el Mundial de Australia 2027 empezó a cobrar identidad a partir de un sorteo que duró apenas 6 minutos y que sólo aportó las certezas de las zonas y las especulaciones de los cruces en la etapa más decisiva. Las fechas y escenarios de los partidos recién saldrán a la luz el 3 de febrero.

Lando Norris es campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 y rompió una sequía de 17 años de McLaren.
Rápido hay que decir que los Pumas, a partir de su meritorio sexto lugar en el ranking, tuvieron un guiño del azar no sólo con el grupo inicial de rivales (Fiji, España y Canadá), sino porque de seguir avanzando con cierta lógica evita a equipos poderosos como Sudáfrica, Nueva Zelanda o Francia.

Entonces repasemos. De los tres adversarios del Grupo C, el seleccionado fijiano es la amenaza mayor, por la materia prima no siempre aprovechada y porque siempre estan envueltos de misterio y capacidad de sorpresa... ocurrió con Fiji en el primer mundial de 1987 y también en el último de Francia 2023. Es su sello. Son impredecibles y cuando engranan las alarmas se encienden para todos sus oponentes. Haciendo memoria, en el torneo inaugural de 1987 asombraron a unos Pumas desangelados y absortos ante la eficacia de los isleños que ganaron 29 a 8 y dieron la primera gran sorpresa de ese torneo. No sólo eso: en los cuartos de final también estuvieron a punto de voltear a Francia (luego finalistas), pero al gigante Koroduadua se le escapó la pelota cuando corría rumbo al try por la canchereada de llevar la guinda en una mano...

Del blooper de Koroduadua a la pelota que se le escurrió a Sami Radrada a dos metros del ingol en el Mundial de Francia 2023 y en el partido frente a Gales. De haber ganado ese día se hubieran cruzado con los Pumas en los cuartos de final de Marsella. Igualmente pasaron a cuartos de final y obligaron a Inglaterra, que destrabó el partido recien en el último cuarto de hora.

Y así como Fiji representa lo impredecible (en el Mundial de Japón 2019 cayó con Uruguay), los otros dos rivales de la Argentina en Australia 2027 no deberían generar contratiempos. España vuelve a los mundiales después de su única participación en 1999 y Canadá también regresa tras haberse perdido la cita de Francia. Por eso es más que razonable vislumbrar el cruce de octavos de final (Chile/EEUU/Tonga) y también el hipotético choque de cuartos de final: Escocia o Irlanda. Y mirando más allá con optimismo asoma Inglaterra con probable adversario de semifinales.

Insistimos: un cuadro de situación que fortalece las ilusiones que, obviamente, genera un equipo de los Pumas que hoy pertenece a la elite por juego, rendimiento y proyección.

Como suele ocurrir, no todos terminaron tan conformes con el sorteo. Y entre quejas varias y pronósticos ansiosos, podría darse un prematuro cruce entre Sudáfrica y Nueva Zelanda en los cuartos de final. Justito entre los dos finalistas de Francia 2023 y también el choque de los dos seleccionados que acapararon los últimos cinco títulos.

Todavía falta un montón (el partido inaugural se jugará el 1 de octubre de 2027 en Perth) pero en la imaginación de muchos el Mundial ya empezó a jugarse con los candidatos habituales. Sudáfrica y su momento hegemónico. Francia e Inglaterra que hoy asoman como rivales de jerarquía para destronar a los gigantes del Sur. Con la seguridad de que Nueva Zelanda y Australia llegarán más afilados de lo que están hoy. Y con los Pumas que, a menos de dos años, sueñan, y con sólidos argumentos, de volver a figurar en el póker de los cuatro mejores. Cartas ganadoras se sabe que tienen.

