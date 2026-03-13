13 de marzo de 2026 Inicio
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Es española, viajó a Argentina y se volvió viral por comer algo que en su país la hacía sentir mal

Entre facturas, milanesas y asado, la joven relata con humor y asombro cómo su digestión parece haberse "argentinizado".

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Los videos que son tendencia en las redes sociales

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  • Martina, una turista española con severa intolerancia al gluten, se volvió viral al mostrarse comiendo pan en Argentina sin sufrir dolor.

  • En Madrid, la joven evitaba cualquier rastro de harinas debido a que incluso una galleta pequeña le provocaba crisis físicas agudas.

  • Durante su estadía en el sur argentino, Martina aseguró que los productos locales no le generan el malestar que padece habitualmente en Europa.

  • La joven lanzó una dura crítica hacia la industria alimentaria española, sugiriendo que el uso de químicos podría ser el causante de sus síntomas.

El testimonio de una turista española que recorre Argentina se ha vuelto viral tras revelar una curiosa paradoja alimentaria. La joven, que en su país de origen suele experimentar malestares digestivos con ciertos productos básicos, compartió con sorpresa cómo su cuerpo ha reaccionado de manera totalmente diferente al consumir las versiones locales de esos mismos alimentos.

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Más allá de la anécdota viral, el caso ha puesto el foco en las diferencias regulatorias entre la Unión Europea y el Mercosur respecto al procesamiento de harinas y lácteos. Especialistas en nutrición han aprovechado la tendencia para explicar cómo la ausencia de ciertos conservantes o la diferencia en el tipo de trigo pueden influir en la intolerancia alimentaria de los viajeros.

Qué dijo la joven española que se volvió viral por una comida habitual

Panaderías

Desde el imponente entorno de Villa La Angostura, una joven española llamada Martina desató una fuerte polémica en redes sociales al compartir su asombrosa experiencia gastronómica en el país.

A pesar de haber sido diagnosticada como "súper intolerante al gluten" en España, la turista se mostró consumiendo pan tradicional en Argentina sin experimentar ninguna reacción adversa. Con una mezcla de indignación por su situación en Europa y alegría por su bienestar actual, Martina cuestionó abiertamente la calidad de los procesos de fabricación de alimentos en su país de origen.

El video, que rápidamente superó las 90.000 interacciones, se convirtió en un foro de debate sobre las normativas alimentarias internacionales. Mientras Martina planteaba la hipótesis de que en España los productos podrían contener aditivos perjudiciales, cientos de usuarios argentinos respaldaron su teoría mencionando la prohibición de sustancias como el bromato de potasio en el mercado local.

Además, los seguidores destacaron que la sólida cultura de productos "Sin TACC" en Argentina ha elevado los estándares generales de calidad, permitiendo que incluso personas con sensibilidades alimentarias encuentren alivio en productos que, en otros contextos, les resultarían nocivos.

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