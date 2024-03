Es el único sostén de su hijo con discapacidad y será despedida del Estado: "Están arrasando con nuestra dignidad"

Si bien Sandra no estuvo incluida en la ola de despidos del miércoles pasado, las autoridades del organismo ya le anticiparon que tanto ella como otros compañeros quedarán cesantes a partir de junio por "un decreto del Gobierno" aunque, según denunció, "en ningún momento vieron nuestros legajos".

"Es un gobierno inhumano, no tiene sensibilidad. Nosotros no somos ñoquis; trabajamos para el prójimo, para el que tiene vulnerabilidad. Atendemos chiquitos de 45 días a 4 años, tenemos hogares de adultos, hogares de discapacidad, hogares de chicas de la trata. Estamos preparados, estudiamos, nos forjamos", sostuvo.

Sandra aseguró que el oficialismo "no quiere que el Estado siga funcionando. Es un desguace lo que están haciendo y nos están lastimando física y psicológicamente. Este gobierno vino a destruir todo lo que nosotros hicimos durante todos estos años", señaló, y agregó que incluso despidieron a compañeros con más antigüedad que ella.

"Están arrasando con nuestra dignidad", afirmó la mujer, quien es el único sostén de su hijo con discapacidad. "Yo estoy casi para jubilarme, pero ya no me voy a jubilar. ¿Qué va a ser de mí y de mi hijo? Pierde la medicación que la tiene al 100%, pierde su tratamiento. ¿De qué voy a trabajar?", cuestionó.

Para cerrar, se dirigió directamente a Javier Milei. "Presidente, tenga un poquito de piedad, de compasión. No somos ñoquis. Vamos a trabajar todos los días de nuestras vidas y somos el sustento de cada familia. Tenga un poquito de compasión, cosa que hoy no creo que tenga", concluyó.

Ante la ola de despidos, ATE convocó a una protesta con ingresos masivos a ministerios y organismos

En el marco de la ola de despidos a trabajadores estatales impulsadas por el presidente Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará el miércoles 3 a abril una nueva jornada nacional de protesta con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios. "Es un Gobierno dañino y cruel", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

"Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", indicó el gremialista.

Según un relevamiento del sindicato, al jueves 28 de marzo ya eran más de 5 mil las cesantías confirmadas, y 2 mil más las que estaban en proceso de materializarse durante la jornada, lo que incluye a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

En esta línea, Aguiar planteó: "Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar".