Epicteto, filósofo: "No hables de las personas para criticarlas, elogiarlas o compararlas"

Las reflexiones del pensador clásico griego que desarrolló su legado junto al emperador Marco Aurelio.

Por
Epicteto

Epicteto, filósofo griego de la tradición estoica. 

lustración de Epicteto, filófoso clásico en una edición de 'Enquiridión' de 1751 (Edward Ivie/Universidad de Oxford)

  • Epicteto fue un filósofo estoico nacido alrededor del año 50 d. C. en Hierápolis. Fue esclavo de Rome y pasó a convertirse en uno de los maestros más influyentes del pensamiento estoico.

  • Sus enseñanzas se transmitieron principalmente a través del Enquiridión y las Disertaciones, obras recopiladas por su discípulo Arriano.

  • El filósofo sostenía que la clave de la vida ética consiste en concentrarse en aquello que depende de uno mismo, como las decisiones, los juicios y las acciones.

  • Entre sus consejos más conocidos figura la recomendación de hablar con moderación y evitar criticar o comparar a otras personas.

Entre las figuras más influyentes del estoicismo aparece Epicteto, un filósofo que dejó enseñanzas decisivas sobre la vida práctica, la autodisciplina y el control de las emociones. Su pensamiento, transmitido principalmente a través del Enquiridión o Manual, se inscribe dentro de una tradición filosófica que tuvo gran desarrollo en el mundo romano junto a autores como Séneca y el emperador Marco Aurelio.

El estoicismo había surgido varios siglos antes en Atenas, cuando Zenón de Citio comenzó a enseñar filosofía hacia el año 300 a. C. Con el tiempo, estas ideas se difundieron por el Imperio romano y se transformaron en una guía ética centrada en la templanza, la razón y el dominio de uno mismo.

En ese contexto, Epicteto fue esclavo en Roma pero luego destacó por un estilo de enseñanza directo y orientado a la vida cotidiana. A diferencia de Marco Aurelio, que escribía reflexiones privadas, o de Séneca, que actuaba como consejero político, Epicteto hablaba principalmente para sus discípulos y concebía la filosofía como una práctica que debía reflejarse en la conducta diaria.

Una de sus advertencias más citadas apunta al uso responsable del lenguaje. En el capítulo 33 del Enquiridión se lee una recomendación que sintetiza su mirada sobre la conversación: "Guarda silencio la mayor parte del tiempo, o di solo lo necesario y en pocas palabras". El filósofo añadía además que conviene evitar hablar de temas triviales o discutir sobre otras personas para criticarlas, elogiarlas o compararlas.

Para Epicteto, la moderación al hablar no respondía simplemente a una cuestión de buenos modales, sino a un ejercicio de autocontrol. Su experiencia personal, -había nacido esclavo antes de convertirse en maestro de filosofía, también influyó en esa valoración del silencio como forma de dominio interior.

Para el pensamiento estoico, la atención y la energía mental son limitadas, por lo que dispersarlas en comentarios banales o en juicios sobre terceros implica perder de vista aquello que realmente depende de nosotros: nuestras decisiones, nuestras opiniones y nuestra manera de actuar.

Desde esta perspectiva, el silencio cumple una función pedagógica. Epicteto aconsejaba escuchar más de lo que se habla y reflexionar antes de intervenir en una conversación, porque la filosofía no consistía en exhibir conocimiento, sino en vivir de acuerdo con él. Esa disciplina del lenguaje se relaciona con uno de los objetivos centrales del estoicismo: alcanzar la serenidad del ánimo. Para los estoicos, la libertad personal no reside en decir todo lo que se piensa, sino en saber cuándo conviene hablar y cuándo es preferible callar.

Quién fue el filósofo Epicteto

Epicteto nació alrededor del año 50 d. C. en Hierápolis, una ciudad de la actual Turquía que entonces formaba parte del Imperio romano. Durante su juventud fue esclavo de Epafrodito, un funcionario cercano al emperador Nerón, lo que marcó profundamente su formación y su visión del mundo.

A pesar de su condición, tuvo acceso al estudio de la filosofía y fue discípulo del estoico Musonio Rufo en Roma. Tras obtener la libertad comenzó a enseñar filosofía, aunque años más tarde debió abandonar la ciudad cuando el emperador Domiciano expulsó a los filósofos de la capital.

Finalmente se estableció en Nicópolis, en Grecia, donde fundó una escuela que atrajo a estudiantes de distintas regiones del Imperio. Sus enseñanzas no fueron escritas por él mismo, sino recopiladas por su discípulo Arriano, quien registró sus clases en las Disertaciones y en el Enquiridión.

