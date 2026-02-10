La Corte Suprema ratificó la condena a 45 años de prisión para un hombre que abusó y mató a su hijastra El máximo tribunal confirmó la pena contra Sergio Nicolás Argañaraz, por el hecho que se produjo en 2014. La madre de la niña también fue condenada a ocho años de cárcel. Por + Seguir en







Mía Aguirre fue asesinada en 2014.

La Corte Suprema ratificó la condena a 45 años de prisión contra un hombre llamado Sergio Nicolás Argañaraz por haber abusado sexualmente luego y asesinado a golpes a su hijastra de tres años, identificada como Mía Aguirre, en la ciudad bonaerense de Berisso.

El hecho se registró cuando Aguirre ingresó a la guardia del Hospital de Niños de La Plata el 20 de agosto de 2014 debido a graves lesiones, en el marco de episodios de violencia mientras convivía con su madre y el hombre. Luego, finalmente falleció y los análisis señalaron que su deceso se produjo debido a un paro cardíaco por unos golpes que recibió.

En este marco, la Justicia advirtió que entre abril y agosto de 2014 la niña fue sometida a reiterados maltratos y abuso sexual por parte de Argañaraz, con el consentimiento y la tolerancia de su madre, Cecilia Mailén Cabrera, quien fue condenada a ocho años de prisión.

Mía Aguirre Mía Aguirre tenía tres años. En tanto, en diciembre de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata condenó a Argañaraz a 45 años de prisión por homicidio simple en concurso real con abuso sexual agravado, mientras que Cabrera fue condenada por homicidio calificado por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación y arresto domiciliario.

Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena en mayo de 2023 y destacó la responsabilidad de ambos adultos en el cuidado de la menor y la violencia ejercida. Finalmente, en diciembre de 2024, el máximo tribunal provincial rechazó los recursos de la defensa y la Corte Suprema declaró inadmisible la queja, por lo que dejó firme el fallo.