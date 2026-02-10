10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Corte Suprema ratificó la condena a 45 años de prisión para un hombre que abusó y mató a su hijastra

El máximo tribunal confirmó la pena contra Sergio Nicolás Argañaraz, por el hecho que se produjo en 2014. La madre de la niña también fue condenada a ocho años de cárcel.

Por
Mía Aguirre fue asesinada en 2014.

Mía Aguirre fue asesinada en 2014.

La Corte Suprema ratificó la condena a 45 años de prisión contra un hombre llamado Sergio Nicolás Argañaraz por haber abusado sexualmente luego y asesinado a golpes a su hijastra de tres años, identificada como Mía Aguirre, en la ciudad bonaerense de Berisso.

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe tienen 14 y 15 años y están libres.
Te puede interesar:

Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema

El hecho se registró cuando Aguirre ingresó a la guardia del Hospital de Niños de La Plata el 20 de agosto de 2014 debido a graves lesiones, en el marco de episodios de violencia mientras convivía con su madre y el hombre. Luego, finalmente falleció y los análisis señalaron que su deceso se produjo debido a un paro cardíaco por unos golpes que recibió.

En este marco, la Justicia advirtió que entre abril y agosto de 2014 la niña fue sometida a reiterados maltratos y abuso sexual por parte de Argañaraz, con el consentimiento y la tolerancia de su madre, Cecilia Mailén Cabrera, quien fue condenada a ocho años de prisión.

Mía Aguirre
Mía Aguirre tenía tres años.

Mía Aguirre tenía tres años.

En tanto, en diciembre de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata condenó a Argañaraz a 45 años de prisión por homicidio simple en concurso real con abuso sexual agravado, mientras que Cabrera fue condenada por homicidio calificado por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación y arresto domiciliario.

Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena en mayo de 2023 y destacó la responsabilidad de ambos adultos en el cuidado de la menor y la violencia ejercida. Finalmente, en diciembre de 2024, el máximo tribunal provincial rechazó los recursos de la defensa y la Corte Suprema declaró inadmisible la queja, por lo que dejó firme el fallo.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Bastian Jerez tiene ocho años.

Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

play

Protesta policial en Santa Fe: al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad

Padre e hija fallecieron al volcar su auto. El resto de los pasajeros sufrieron lesiones leves. 

Tragedia en Río Negro: padre e hija fallecieron en un vuelco cuando regresaban de sus vacaciones

Rating Cero

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Hace 21 minutos
La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

Hace 23 minutos
Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Hace 26 minutos
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Hace 40 minutos
El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Hace 1 hora