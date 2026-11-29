Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 30 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Cuidá las cervicales y soltá el celular si vas en marcha o con apuro, que un despiste tonto puede resultar en un problema importante. En lo laboral asoman buenas noticias o vacantes que esperabas, mientras que en el amor conviene no trasladar las corridas del día a quien tenés al lado.

Disfrutá de lo que tenés y armá planes sin esperar a que todo esté perfecto, que tu buena onda recarga pilas. En cuanto a tu bolsillo toca avanzar sin forzarte y valorar lo conseguido, y en el amor salen los mimos y la complicidad tanto en pareja como si estás conociendo a alguien.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si arrancás con nervios o runrún mental sin motivo claro, escribí, movete o hacé algo manual para bajar revoluciones. En lo económico no decidas en caliente con la cabeza acelerada, y en el amor apoyate en charlas o planes tranqui con gente de confianza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No te desgastes dándole vueltas al pasado ni te exijas tener todas las respuestas hoy si algo no está claro. En cuanto a tus finanzas, acordate de que elegir implica dejar opciones atrás sin que eso sea un error, y en el amor dejá que decida tu sentir antes que el miedo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Liderá y da una mano sin cargarte el mundo entero encima, y leé con lupa cualquier papel o acuerdo antes de firmar. En lo laboral y económico tu criterio pesa si vas paso a paso, y en el amor tus gestos generosos fortalecen mucho los vínculos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu cuerpo pide freno de mano: apagá notificaciones un rato y descansá sin culpa por no estar produciendo cada minuto. En la plata el mundo sigue girando si desconectás unas horas, y en el amor bajar la autoexigencia te hace estar más presente y sereno.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si hoy vas en montaña rusa emocional, no te castigues por dudar y dejá que baje la marea antes de comprometerte. En cuanto al dinero, date un margen para firmar o cerrar tratos lejos de un humor pasajero, y en el amor filtrá consejos para quedarte con lo que encaja con vos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Poner las cuentas y metas en orden alivia tensión sin necesidad de privarte de todo. En tus finanzas, toca revisar gastos prescindibles y leer bien las condiciones antes de invertir, y en el amor mantené la cabeza fría sin apurarte a hacer promesas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Repartí tareas en casa y evitá discutir en caliente si sube la tensión por la organización del día a día. En la plata negociar gastos compartidos evita roces al pedo, y en el amor hablar con calma sobre responsabilidades comunes los acerca más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Salir y ampliar contactos abre puertas si revisás bien las condiciones antes de invertir o arriesgarte de más. En lo económico asoman opciones para mover ahorros o mejorar ingresos, y en el amor mantené el radar abierto a encuentros o amistades que ilusionan.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Soltar el control absoluto y reírte con gente cercana te saca un peso de encima. En cuanto al dinero y proyectos conviene sumar ideas con otros en vez de ir cortado solo, y en el amor aceptá un plan sencillo o charla improvisada para cambiar el chip.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si aparece info inesperada sobre alguien cercano, respirá y mantenete al margen de chismes o quilombos. En la plata observá con calma antes de mover ficha, y en el amor no corras a poner etiqueta si surge una atracción o cariño nuevo hasta aclarar qué sentís.