Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal El personal médico advirtió la presencia de un pequeño cuerpo sobre la vereda y se investiga si se trató de una práctica reciente en el lugar.







En medio del temporal que azotó a gran parte de la Provincia de Buenos Aires, se produjo un impactante hallazgo en el Hospital Cestino de Ensenada, al descubrir la presencia de un feto en el desagüe pluvial.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hallazgo se produjo cuando personal médico advirtió la presencia del pequeño cuerpo sobre la vereda, en una zona próxima al canal de drenaje. Se dio aviso a las autoridades policiales y judiciales que iniciaron las pericias en el lugar para determinar la edad gestacional del feto y las circunstancias en que se produjo el hecho.

En las últimas horas trascendió que una joven estaba por someterse a una intervención legal para interrumpir un embarazo (ILE), que se descompuso, fue al baño, y que despidió el feto. La información de los medios locales detallaron que la mujer se asustó y provocó la descarga de agua.