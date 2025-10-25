25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

El personal médico advirtió la presencia de un pequeño cuerpo sobre la vereda y se investiga si se trató de una práctica reciente en el lugar.

Por

En medio del temporal que azotó a gran parte de la Provincia de Buenos Aires, se produjo un impactante hallazgo en el Hospital Cestino de Ensenada, al descubrir la presencia de un feto en el desagüe pluvial.

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hallazgo se produjo cuando personal médico advirtió la presencia del pequeño cuerpo sobre la vereda, en una zona próxima al canal de drenaje. Se dio aviso a las autoridades policiales y judiciales que iniciaron las pericias en el lugar para determinar la edad gestacional del feto y las circunstancias en que se produjo el hecho.

En las últimas horas trascendió que una joven estaba por someterse a una intervención legal para interrumpir un embarazo (ILE), que se descompuso, fue al baño, y que despidió el feto. La información de los medios locales detallaron que la mujer se asustó y provocó la descarga de agua.

El caso está siendo investigado por la UFI 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho y determinar si se está relacionado con una práctica médica reciente del hospital.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.

Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

play

Otra vez por incidentes, Milei abandonó la caravana en Tres de Febrero junto a Santilli

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

El humo que sale del Pabellón 16 con la tragedia ya consumada.
play

Masacre de Magdalena: a 20 años de una de las peores tragedias carcelarias en la historia del país

Rating Cero

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

Se suman nuevas producciones a Netflix que combinan terror con comedia
play

Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 11 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 32 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 45 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora