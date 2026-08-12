12 de agosto de 2026 Inicio
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Crisis económica: informe revela que creció un 35% la cantidad de gente que busca comida en las iglesias

Un informe del Observatorio de las Creencias en Argentina de la UBA mostró que más de un tercio de la población acudió durante el último año a una iglesia o templo para pedir algún tipo de asistencia.

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Crisis económica: informe revela que creció un 35% la cantidad de gente que busca comida en las Iglesias

Crisis económica: informe revela que creció un 35% la cantidad de gente que busca comida en las Iglesias

En medio de la crisis económica, los templos y las iglesias ocupan un lugar que va mucho más allá del culto religioso. Según un informe realizado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 35,5% de la población argentina acudió durante el último año a un templo o iglesia en busca de ayuda.

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Los datos surgen del estudio titulado "El papel de los templos en la vida social argentina" que reveló que uno de cada tres argentinos recurrió a una institución religiosa durante el último año para resolver alguna necesidad concreta. Entre los motivos aparecen desde la búsqueda de acompañamiento espiritual hasta problemas de salud y demandas vinculadas con la situación económica y laboral.

El apoyo espiritual fue el principal motivo de consulta. Sin embargo, el informe también registra el peso de las necesidades materiales: las demandas económicas y laborales sumaron 16 menciones cada 100 personas encuestadas. En ese universo aparecen pedidos vinculados con alimentos, abrigo, trabajo o cobijo.

A esas necesidades se agregan las demandas educativas. Las actividades de capacitación y apoyo escolar fueron mencionadas por el 5,6% de los encuestados, otra muestra del papel que las instituciones religiosas desempeñan fuera del ámbito estrictamente espiritual.

Quiénes recurren más a las redes de ayuda de las iglesias

El informe detectó diferencias importantes según las características de quienes buscan asistencia. Los evangélicos son quienes utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias, lo que refleja un vínculo particularmente intenso entre pertenencia religiosa, comunidad y acceso a distintas formas de acompañamiento.

La edad también aparece como un factor relevante. Las personas mayores de 50 años son las que más recurren a los templos en busca de ayuda, especialmente frente a situaciones relacionadas con la salud y la necesidad de contención.

El nivel educativo marca otra diferencia: la búsqueda de apoyo en instituciones religiosas aumenta entre las personas con menor nivel de instrucción formal. De esta manera, las redes construidas alrededor de los templos adquieren una importancia mayor entre sectores que pueden encontrarse más expuestos a distintas situaciones de vulnerabilidad.

Los resultados llevan a los investigadores a sostener que los templos continúan funcionando como espacios de articulación social. Además de ser lugares de culto, constituyen redes capaces de brindar acompañamiento espiritual, asistencia ante problemas de salud y respuestas frente a necesidades económicas, laborales y educativas.

El estudio también destaca que estas redes pueden intervenir ante situaciones de violencia familiar y otras dificultades de la vida cotidiana. Su utilización, sin embargo, no es homogénea: tiene mayor intensidad entre los evangélicos, los mayores de 50 años y los sectores con menor nivel educativo.

Informe completo

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