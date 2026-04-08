8 de abril de 2026 Inicio
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Confirmaron que el jubilado hallado sin vida en La Plata fue asesinado

El hombre, según los peritajes, presentaba "múltiples golpes en la cabeza" y dudaban sobre las causas de la muerte. El cuerpo fue encontrado en una pequeña construcción que era utilizada como galpón de herramientas.

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Confirmaron que el jubilado de 80 años de Villa Elisa fue asesinado.

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La víctima fue hallada en una vivienda ubicada en la zona de Villa Elisa, en 423 entre 7 y 8. El descubrimiento se produjo luego de que un familiar solicitara verificar su estado, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense.

Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron el cuerpo dentro del predio, en una pequeña construcción utilizada como galpón de herramientas, situada en el frente de la casa. De inmediato se dispuso un operativo para preservar la escena y comenzar con las primeras actuaciones.

En un comienzo, los investigadores no descartaban ninguna hipótesis. Sin embargo, con el avance de las pericias, el escenario comenzó a esclarecerse: el cuerpo presentaba "múltiples golpes en la cabeza", manchas de sangre y signos claros de haber sufrido una agresión violenta. Con estos elementos, fuentes judiciales confirmaron que se trató de un asesinato.

Los primeros informes médicos ya habían advertido lesiones en la zona de la sien, mientras que la posición en la que fue hallado —recostado en el suelo— reforzaba la sospecha de un ataque. A esto se sumó un dato clave: se detectó el faltante de objetos en el domicilio, lo que podría orientar la investigación hacia un posible robo, aunque aún no hay conclusiones definitivas sobre el móvil.

Según informaron en 0221, en la vivienda principal no se registraron signos de desorden ni accesos forzados, lo que complica reconstruir cómo se produjo el ingreso del o los agresores. Esta particularidad abrió distintas líneas de investigación que ahora son analizadas por los peritos y la fiscalía interviniente.

Vecinos de Villa Elisa señalaron que el hombre era conocido en el barrio y que, debido a que vivía solo y sus familiares residen fuera de la ciudad, algunos colaboraban con su cuidado cotidiano. La noticia generó conmoción en la zona, caracterizada por su tranquilidad.

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